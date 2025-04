28. lutego w Los Angeles odbędzie się wielka gala rozdania Oscarów. Przemysł filmowy czeka na to cały rok a i my nie możemy się doczekać. Wiele z was, w tym i ja, mimo niedzieli i późnych godzin oglądam galę z przyjemnością. W tym roku bukmacherzy obstawiają, że na pewno statuetka powędruje - nareszcie - w ręce Leonardo DiCaprio. Jednak póki co Stany żyją Oscarami i co chwilę organizowane są imprezy towarzyszące. Ostatnio podczas Oscar Nominees Luncheon gwiazdy zaprezentowały przedsmak tego co zobaczymy na czerwonym dywanie przed Dolby Theatre w Hollywood.

Oscar Nominees Luncheon 2016

Na evencie pojawiła się Jennifer Lawrence, która wybrała na tę okazję czarny garnitur z paskiem w talii. Wyróżniała się na tle koleżanek po fachu, które na tę okazję wybrały dziewczęce odcienie pasteli. Lady Gaga, która jest w tym nominowana do Oscara postawiła na piękną sukienkę maxi (specjalny projekt Christiana Siriano), zaś Rooney Mara i Rachel McAdams wybrały krótkie sukienki przed kolano.

Poznaj listę nominowanych do Oscarów 2016

| Leonardo DiCaprio, Sylvester Stallone, Eddie Redmayne i Matt Damon - fot. ONS.pl|

Na imprezie pokazali się również stylowi faceci. Wszyscy poza Sylvestrem Stallone postawili na szarości. Aktor, który po raz kolejny nominowany jest do Nagrody Akademii za rolę Rockiego Balboa wybrał typowy dla siebie look w stylu włoski. Reszta postawiła na bardziej klasyczne wersje wieczorowych stylizacji. Który z nich wypadł najlepiej?

Zajrzyjcie do galerii i zobaczcie więcej gwiazd podczas Oscar Nominees Luncheon 2016.

