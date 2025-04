No bad days - kolekcja nowej marki handmade'owej

No Bad Days to marka proponująca handmade’ową odzież: wełniane płaszcze, swetry, piękne, długie szale, urocze skarpety i czapki. Wszystkie produkty w 100% wykonane ręcznie z wysokogatunkowych włóczek. Zrobione z uśmiechem i starannością.



Mówimy jesieni Wielkie TAK pięknymi swetrami, zaczarowujemy poranne mgły miękkimi szalami, rzucamy wełniane zaklęcia na coraz niższe temperatury. Nie ma złych dni! – takie credo przyświeca nowej marce modowej na polskim rynku – NO BAD DAYS.

Klasyczne ściegi udało się połączyć z trendami, dlatego w sezonie FW 2015 marka oferuje ponadczasowy design z ukłonem w stronę boho. Dominujące kolory kolekcji to szlachetne beże, subtelne błękity, inspirujące szarości. Gdzieniegdzie pojawiają się zadziorne turkusy i róże. Zapraszamy do zabaw stylizacyjnych - jesień to dobry moment! Dodatkowo w kolekcji znaleźć można gigantyczne torby z oryginalnych wełnianych tkanin – w dwóch wersjach: z uszami materiałowymi lub ze skór naturalnych. Każda torba skrywa miłą niespodziankę – zaskakującą i niepowtarzalną podszewkę, odróżniającą ją od innych toreb z kolekcji.

Fot. Materiały prasowe No bad days