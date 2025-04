Nife - kolekcja jesień-zima 2014/2015

Wizja projektantów Nife w kolekcji jesień-zima 2014/2015 skupiła się przede wszystkim na połączeniu najbardziej wyrazistych obecnie trendów z klasycznymi i uniwersalnymi fasonami. Kroje i różnorodność wykorzystanych materiałów koronują wzory – geometryczne i kwiatowe printy oraz kraty. Marka w nowym sezonie proponuje swoim klientkom przede wszystkim dopasowane sukienki i golfy, garnitury w chłodnych, zimowych odcieniach granatu i zieleni oraz wiele fasonów spódnic, od klasycznych, poprzez cięte z koła, kończąc na modelu „tulipan”. W sesji zdjęciowej pojawiła się Edyta Zając – modelka new age models, znana m.in. z kampanii dla Kenzo i Make up for ever, partneruje jej Maria Pender z tej samej agencji. Autorem zdjęć jest Kamil Majdański (Art Of Publicity).

