W dzisiejszych czasach gama najmodniejszych kolorów sezonu nie jest sztywno ustalona. Dzięki temu wybierając ubrania i dodatki mamy całkowitą dowolność. Dlatego dzisiaj na tapetę bierzemy kolor niebieski, bo przecież te ubrania najbardziej kojarzy się z latem - błękitnym niebem i lazurowym morzem.

Aby znaleźć dla was najładniejsze ubrania i dodatki na lato 2015 wybrałyśmy się na wirtualne zakupy do popularnych sieciówek. W ich najnowszej ofercie udało się nam znaleźć m.in. elegancką sukienkę Mohito - idealną na weselne przyjęcia. W oko wpadły nam również wzorzyste spodnie Topshop - noś je z balerinami i gładką górą. Nasze serce skradł również kobaltowy kombinezon H&M - doskonale sprawdzi się podczas letniej randki na świeżym powietrzu.

Oczywiście nie mogłyśmy zapomnieć o dodatkach, które dodają charakteru całej stylizacji. W tym sezonie stawiamy na sandałki na obcasie i okulary przeciwsłoneczne marki River Island. Całość dopełniamy nowoczesnym gadżetem - Samsungiem Galaxy S6. Spodoba się fashionistce i wielbicielce nowych technologii - jest wykonany z metalu i szkła. Dla nas bomba!

1 z 17 Niebieski Samsung Galaxy S6, cena, ok. 2999 zł

2 z 17 Niebieska sukienka New Look, cena, ok. 130 zl

3 z 17 Niebieska marynarka River Island, cena, ok. 325 zl

4 z 17 Niebieskie sandałki na obcasie River Island, cena, ok. 250 zł

5 z 17 Niebieski kombinezon H&M, cena, ok. 199 zł

6 z 17 Niebieska spódnica Topshop, cena, ok. 275 zł

7 z 17 Niebieski kombinezon New Look, cena, ok. 100 zł

8 z 17 Niebieskie spodnie Topshop, cena, ok. 195 zl

9 z 17 Niebieska kopertówka Mohito, cena, ok. 79,99 zł

10 z 17 Niebieska bluzka New Look, cena, ok. 75 zł

11 z 17 Niebieska torebka River Island, cena, ok. 150 zł

12 z 17 Niebieska sukienka Mohito, cena, ok. 199,99 zł

13 z 17 Niebieski naszyjnik Sinsay, cena, ok. 19,99 zł

14 z 17 Niebieska sukienka Topshop, cena, ok. 190 zł

15 z 17 Niebieska sukienka Topshop, cena, ok. 240 zł

16 z 17 Niebieskie okulary przeciwsłoneczne River Island, cena, ok. 65 zł