To już kolejny przegląd w którym znajdziecie modne kolory jesieni. Tym razem na tapetę bierzemy niebieski. W poszukiwaniu ubrań i dodatków wybrałyśmy się do popularnych sieciówek.

Nie musicie się zupełnie przejmować odcieniem. Dozwolone są wszystkie kombinacje. Jeżeli kochacie pastele to noście ciuchy w odcieniach baby blue. Wolicie zdecydowane barwy? Postawcie na intensywne indygo. Natomiast fankom klasyki proponujemy granat, który również będzie na topie.

Niebieskie w tym sezonie jest wszystko. Zaczynając od torebek, przez buty, spodnie, topy i płaszcze. Te ostatnie przełamią typowo jesienną, szarą aurę.

1 z 29 Niebieski płaszcz, New Look, cena, ok. 150 zł

2 z 29 Niebieska sukienka, New Look, cena, ok. 65 zł

3 z 29 Niebieskie spodnie, New Look, cena, ok. 125 zł

4 z 29 Niebieski kombinezon, Zara, cena, ok. 369 zł

5 z 29 Niebieska sukienka, River Island, cena, ok. 250 zł

6 z 29 Niebieska spódnica, Mohito, cena, ok. 129,99 zł

7 z 29 Niebieska sukienka, Top Secret, cena, ok. 129,99 zł

8 z 29 Niebieska sukienka, Top Secret, cena, ok. 199,99 zł

9 z 29 Niebieski kardigan, Mango, cena, ok. 59 zł

10 z 29 Niebieska bluzka, New Look, cena, ok. 65 zł

11 z 29 Niebieska marynarka, River Island, cena, ok. 200 zł

12 z 29 Niebieska spódnica, Troll, cena, ok. 129,99 zł

13 z 29 Niebieska sukienka, Dorothy Perkins, cena, ok. 90 zł

14 z 29 Niebieska sukienka, River Island, cena, ok. 140 zł

15 z 29 Niebieskie spodnie, Zara, cena, ok. 169 zł

16 z 29 Niebieska sukienka, New Look, cena, ok. 100 zł

17 z 29 Niebieska sukienka, Dorothy Perkins, cena, ok. 90 zł

18 z 29 Niebieska bluzka, Mango, cena, ok. 49 zł

19 z 29 Niebieskie spodnie, Mohito, cena, ok. 139,99 zł

20 z 29 Niebieska bluzka, Zara, cena, ok. 149 zł

21 z 29 Niebieska koszula, Mango, cena, ok. 139 zł

22 z 29 Niebieska torebka, Mohito, cena, ok. 129,99 zł

23 z 29 Niebieska marynarka, Mohito, cena, ok. 119,99 zł

24 z 29 Niebieska sukienka, Mango, cena, ok. 139 zł

25 z 29 Niebieska sukienka, Mango, cena, ok. 59 zł

26 z 29 Niebieska sukienka, New Look, cena, ok. 100 zł

27 z 29 Niebieska spódnica, Mohito, cena, ok. 129,99 zł

28 z 29 Niebieska koszula, River Island, cena, ok. 130 zł