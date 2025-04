31-letnia top modelka wciąż zachwyca. Anja Rubik angażuje się nie tylko w projekty z największymi domami mody, ale również popularnymi sieciówkami. Niedawno podziwialiśmy ją w kolekcji Massimo Dutti, a już teraz gwiazda pojawiła się na zdjęciach promujących najnowszą kolekcję brytyjskiej sieciówki Next.

Reklama

Anja Rubik dla Next wiosna-lato 2015

Wyjątkowa Polka prezentuje najnowsze ubrania i dodatki Next, które już za chwilę trafią do sklepów w całej Europie. Anja ma na sobie monochromatyczne zestawy, które oscylują wokół 2 najważniejszych kolorów sezonu. Bieli i czerni. Proste, klasyczne, ale z modowym zacięciem projekty na pewno przypadną do gustu kobietom ceniącym sobie elegancję i luz. A wam jak się podoba polska top modelka, której Photoshop nie ukrył (chyba umyślnie), wszystkich niedoskonałości skóry?

Reklama

Więcej mody na wiosnę i lato 2015:

La Mania na nadchodzące wiosnę i lato

Isabel Marant na wiosnę-lato 2015

Nowa kolekcja Anji Rubik dla Mohito