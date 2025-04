Na początek miesiąca, wśród naszych modowych newsów znalazło się kilka premier. Książka Bertranda Meyer-Stabley''a to lektura obowiązkowa dla każdej fashionistki. Podobnie jak film biograficzny o Yves Saint Lauret, który musi znaleźć się na liście "do obejrzenia". A do tego ukochana Samantha Jones przyjeżdża do Polski. A co jeszcze w trawie piszczy?

1. 20 maja premiera książki "Kobiety, które Wstrząsnęły Światem Mody"



Książka Bertranda Meyer-Stabley''a to zbiór biografii 12 najważniejszych projektantek wszechczasów. Kobiety - designerki, które miały ogromny wpływ na modę: od Róży Bertin przez Coco Chanel, po Vivienne Westwood. Informacje biograficzne przeplatają się tu ze szczegółami dotyczącymi fi lozofi i pracy każdej z nich i różnymi ciekawostkami. To pozycja obowiązkowa dla każdej fashionistki i... feministki :)

2. Do Polski przyjeżdża gwiazda Seksu w Wielkim Mieście



Zaproszenie na Festiwal Off Plus Camera w Krakowe przyjęła Kim Cattrall. Choć to rola Sam Jones w „Seksie w wielkim mieście”, przyniosła jej popularność po obu stronach oceanu, ma inną, filmową („The Ghost Writer”, reż. R.Polański) i teatralną twarz (m.in. "Wild Honey" wg. Czechowa). Jest autorką książek, walczy o prawa ludzi starszych.

3. Magazyn People wybrał najpiękniejszych ludzi na świecie

Po raz kolejny amerykański magazyn People wybrał najpiękniejsze osoby na świecie. W tym roku triumfu święci laureatka Oscara, czarnoskóra absolwentka Yale - Lupita Nyong''o. Czy też uważacie ją za najlepszy wybór?

4. Geniusz Yves Saint Laurent na wielkim ekranie

Film „Yves Saint Laurent”, który do kin wchodzi 30 maja to niezwykła i pasjonująca historia szalonej miłości jednego z największych projektantów mody, który w wieku zaledwie 21 lat poznał smak wielkiej sławy i jeszcze większej miłości. Genialnego kreatora mody zagra 24-letni Pierre Niney, aktor którego śmiało określić jako „objawienie francuskiego kina”. Każda fashionistka musi iść na to do kina!

