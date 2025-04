Lubisz wiedzieć, co w modowej trawie piszczy? Sprawdź kolekcje marki New Yorker. Na pewno każda z nas wybierze coś dla siebie!

Amisu

Sixties Sensation

Krótkie włosy, krótkie spódniczki – marka Amisu reaktywuje jedną z najbardziej kreatywnych dekad mody: Powróciły swingujące lata 60.! Witamy sylwetki typu tweegie, mini-spódniczki á la Mary Quant i elementy stylingu Modsów, płaszcz

e w kształcie litery A, krótkie peleryny, sukienki w kształcie trapezu i prosto skrojone topy, które stanowią namiastkę tych porywających czasów. Let’s swing! W latach 60. moda stała się trybuną, ulica - wybiegiem, ubiór zaś - deklaracją. Tak zrodził się styl uliczny i postawił światek mody na głowie.

Fala brytyjskiego szyku powróciła i obdarowała nas stylowymi wizerunkami retro, takimi jak: graficzne wzory, jaskrawe kolory i czarno-białe kontrasty. Nieskomplikowany, seksowny i dobitny – tu oczywiście nie może zabraknąć jednego z najważniejszych elementów wizerunku: mini-spódniczki. Skąpy skrawek materiału nie wywoła zapewne rewolucji, z pewnością jednak przyciągnie spojrzenia!

Daj się zainspirować stylem modowych metropolii. Krótkie spódniczki, wysokie obcasy, szerokie paski – wszystko jest dozwolone. Dzikie lata 60. przywracają ponadto modę zapierających dech w piersiach dodatków: duże okulary przeciwsłoneczne, futurystyczne ozdoby i stylowe podręczne torebeczki katapultują nas do przyszłości!

W poszukiwaniu inspiracji tematem lat 60. New Yorker udał się śladami swingującego Londynu i zaprezentował zimową kolekcję marki Amisu w retro-restauracji Sketch w stolicy Anglii.

Fishbone Sister

Cool and the Gang

Niegrzeczne style dla niegrzecznych dziewczynek. Marka Fishbone Sister zaprezentowała powrót Grunge de Luxe: długie dziane kurteczki, szerokie swetry z kapturem i luźne parki łagodnie ożywiają wizerunek trash rodem z lat 90. „Mix and Match“ – tak brzmi dewiza tego modnego stylu second hand, który gra

długościami i warstwami. Dziki chaos nie zna barier. I tak przykładowo mini-spódniczki nosi się z legginsami w panterkę, zaś dżinsowe sukienki z jaskrawymi pończochami. Girls just wanna have fun – i tak New Yorker znalazł odpowiedni wyraz tego stylu życia.

Czuj się wolnym, noś to, na co masz ochotę i zaprojektuj swój własny uliczny wizerunek. Uniformizacja odpada – obecnie pożądany jest autentyzm. Modowi rebelianci wkładają na siebie rockowe shirty, obszerne kurtki z kapturem i bluzy z futrzanym golfem. Równie zabawne, zwariowane i kolorowe są dodatki: punkowe chusty, odjazdowe paski i torebki w jaskrawych barwach pomogą ożywić modową erę grunge’u. Podobnie dzieje się z kolorami: róż, zieleń, złoto, czerwień i ultramaryna – paleta barw nie ma granic.

Sittin’ on the dock of the bay – jako miejsce sesji nowej kolekcji marki Fishbone wybrano londyńskie doki.

Smog

London rocks!

Telefon z Londynu! Wsłuchaj się w nawoływania modowej metropolii i poznaj mieszankę stylu casual, trendów ulicy i szlachetnych stylów zimowej kolekcji marki Smog. Britpop umarł – niech żyje Britpop! Na muzycznej scenie królują ponownie wyspy brytyjskie. Jednakże nie tylko muzyka skazana jest na sukces; także wiele odjazdowych modowych stylów plasuje się wysoko na liście hitów. Zespoły takie jak angielska grupa Kaiser Chiefs czy pięcioro Szwedów z Mando Diao przypominają swym wizerunkiem najznamienitszy młodzieżowy ruch lat 60. Ważne są: zadbany i schludny ubiór złożony z luźnego, krótkiego płaszczyka, dopasowanej koszuli i garnituru. U marki Smog wszyscy amatorzy muzyki oraz mody uchwycą wizerunek pulsującej modowej metropolii: W tę mroźną porę roku ton nadają klasyczne męskie kapelusze, szale w kratę i krawaty-śledziki. A co najlepsze: ty jesteś tu szefem programowym i ty decydujesz, co jest grane ( a ściśle mówiąc: co jest noszone). Określ twój ulubiony styl i zaprojektuj twój osobisty wizerunek Britpop. Odjazdowe dżinsy-rurki, swetry o drobnym ściegu i kardigany są żywym dowodem: „London się bawi“!

Zdjęcia nowej kolekcji marki Smog powstały w tle futurystycznej West India Quasi, stacji kolejowej w londyńskiej dzielnicy London Borough of Tower Hamlets.

Fishbone

Fight Club

Ring już czeka na nową zimową kolekcję Smog’a. Sportowe bluzy z kapturem, odjazdowe shirty i luźne denimy wzywają cię do niezwykłego pojedynku w 12 rundach! Witam

y w Fight Club’ie! I tu koszulki w kratę natrafiają na t-shirty z rockowymi nadrukami, zaś kurtki typu parka wkraczają na ring z odjazdowymi marynarkami. Wagę ciężką tej zimy reprezentują ponadto kurtki z kapturem z ogromnymi nadrukami. Nawet Rocky Balboa z zazdrością usunąłby się w kąt. Nieistotne, kogo wybierzesz jako partnera do sparringu – w bojówkach, skórzanej kurtce i swetrze o drobnym ściegu z pewnością uderzysz swój Lucky Punch. Prawym prostym lub nokautem przekonasz do siebie seksowną asystentkę. Okay, w tej czy kolejnej rundzie będziesz musiał przyjąć kilka ciosów, ale odziany w stroje marki Fishbone przekonasz z pewnością każdego sędzię. Z pomocą przemyślanie dobranych dodatków, takich jak szale w kratę i szale, łańcuchy, paski, okulary przeciwsłoneczne i baseballówi Twój przeciwnik już w pierwszej rundzie zejdzie do parteru! I choć prawdopodobnie nie zostaniesz ikoną boksu, masz szansę zasłynąć jako jedna z największych legend mody wszechczasów!

Zdjęcia zimowej kolekcji marki Fishbone: „Fight Club“ zrealizowano w jednym z najstarszych, autentycznych klubów boksu Wielkiej Brytanii, w londyńskim Repton Boys Club Cheshire Street.

Censored

Dreamgirls

Tu bieliźniane marzenia staja się rzeczywistością! Zamknij oczy, daj się oczarować i odkryj bajeczną bieliznę marki Censor

ed. Bajkowe tkaniny, zabawne dodatki oraz kobiece kroje są zbyt piękne, aby mogły być jawą. Połyskujące cekiny konkurują z gwiazdami i uwodzą tajemnicą. Let it snow! Kryształki lodu i płatki śniegu to oznaka zimy, podobnie jak i temperatury poniżej zera. Jasne, że w nowej kolekcji marki Censored nie ma prawa zabraknąć mroźnych zwiastunów zimy. Delikatne staniki typu push-up z kryształkami glamour sprawią, że każda Królowa Śniegu zbieleje z zazdrości, a dekolt stanie się piękny. Styl bielizny, której nie da się oprzeć, jest luksusowy, seksowny, a zarazem niezwykle kobiecy. W długie, zimowe wieczory wręcz niebiańsko zaprezentują się gorsety z mięciutkimi niczym piórko dodatkami. Rześki, zimowy nastrój zapewnią także śnieżnobiałe kompletów purytańskim stylu! Romantyczne dusze mogą zakochać się w transparentnych wzorach ze wstążkami i tasiemkami. Biel, kryształowy błękit, lodowata szarość – te barwy są tak lekkie i połyskujące niczym padający śnieg. Niebiańskie czasy nadejdą odziane w uwodzący fiolet, zapierającą dech w piersiach czerń i ognistą czerwień. W sklepach znajdziemy także biustonosze sportowe sygnowane tą marką.

Błysk, glamour, luksus – odpowiednim plenerem zdjęć dla nowej kolekcji bielizny marki Censored stał się dom artystki Oriel w Londynie.

Zobacz galerię zdjęć:

