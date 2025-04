W tym roku New Look na Święta 2013, przygotował dla wszystkich oryginalne propozycje idealne na prezenty, których nie powstydziłby się nawet święty Mikołaj.

Świąteczny sweter to od kilku sezonów prawdziwy hit i doskonały upominek, który stracił status obciachowego, a stał się pożądanym i uroczym elementem okresu świątecznego. W podobnym klimacie utrzymane są kurtki podszyte miłym ciepłym kożuszkiem. Fantastycznym zimowym dodatkiem zarówno sportowych, jak i dziewczęcych stylizacji są wełniane czapki z pomponami i grube, futrzane opaski.

Do sklepów New Look na Święta 2013, dotarło też szaleństwo na kombinezony. Zabawne, jednoczęściowe piżamy z kapturem w barwne wzory są świetnym rozwiązaniem na chłodne wieczory spędzane w domowym zaciszu. Jeśli jeszcze nie masz pomysłu na prezent, będzie to wymarzony upominek łączący humor i światowe trendy.

