Już jest! Letnia kolekcja New Look - Desert Dreaming to pomieszanie najnowszych trendów, które będą hitem nadchodzącego sezonu. Oprócz afrykańskich klimatów i plemiennych wzorów, w kolekcji znajdziecie modne gladiatorki, sukienki maxi, seksowne szorty i wiele, wiele więcej.

Ta etniczna kolekcja New Look na lato 2014 nabiera pazura poprzez grunge'owe akcenty. Kolory ziemi wyparły pastelowe barwy - szlachetne odcienie brązu, zgaszonej czerwieni oraz beżu. W linii triumfy święcą długie, zwiewne sukienki i spódnice. Hitem jest również seksowna i jakże kobieca koronka. Jednak kolekcja New Look - Desert Dreaming to również ponadczasowy dżins, czyli symbol wolności i luzu, którego potrzebujemy przede wszystkim latem. A co jeszcze znajdziecie w najnowszej kolekcji tej sieciówki? Przekonajcie się same zaglądając do naszej galerii!

Zajrzyjcie do galerii z kampanią New Look na lato 2014: