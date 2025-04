Najnowszą kolekcję Nenukko na wiosnę i lato 2015 - "I'm not then" cechuje prostota form i skromność detalu. Swoboda fasonów wyraża potrzebę autonomii, otwartość i autentyzm. Zastosowane surowce to przede wszystkim materiały naturalne - len i bawełna w neutralnej gamie kolorystycznej. Wszystko to od lat cechuje projekty tej polskiej marki. Jednak tym razem projektantki postawiły na kontrowersyjną modelkę. Jest nią bowiem 80-letnia aktorka Helena Norowicz, która aktualnie przeżywa swoją drugą młodość...?

80-latka promuje projekty Nenukko na wiosne i lato 2015

Z wiekiem zmienia się nie tylko nasz wygląd i samopoczucie, ale przede wszystkim potrzeby i priorytety, niekiedy także system wartości, styl i stosunek do świata. Dlatego też Nenukko postanowiło wyjść poza schemat i uczynić Helenę Norowicz swoją gwiazdą. W końcu moda jest ponad podziałami, wiekiem i wyznaniem. Zgadzacie się?

