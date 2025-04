Natalia Siwiec pojawiła się niedawno na wielkich zakupach w sklepie sportowym New Balance. Najsłynniejsza polska celebrytka podczas shoppingu ze swoim ukochanym miała na sobie casualową stylizację z krótką kurtką i topem w deseń moro. Do tego obcisłe rurki z przetarciami i...boskie buty motocyklowe, na które od razu zwróciłyśmy uwagę. Jest to bowiem model z kolekcji z 2013 roku francuskiego domu mody Saint Laurent.

Reklama

Natalia Siwiec nosi buty Saint Laurent

Gwiazda miała na sobie buty projektu Heidiego Slimane'a, których już raczej nie znajdzie się w sklepach. Jednak kilka lat temu kosztowały prawie 4,000 złotych. Rangersy z ćwiekami i aksamitnymi kokardkami na sprzączkach są ekstrawaganckie i nawet najprostszemu lookowi nadadzą wyjątkowości. Kochamy je i zazdrościmy, a wy?

Reklama

Więcej mody w stylu gwiazd:

Bluza PLNY Lala kochają polskie gwiazdy

Wybierz najlepiej ubraną gwiazdę 2014 roku

Modna stylizacja gwiazdy w ciąży