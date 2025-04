Natalia Klimas to jedna z najładniejszych i najlepiej ubranych polskich gwiazd. Znana aktorka pojawiła się w ostatnim czasie na imprezie Sephora Trend Report. Specjalnie na tę okazję wybrała niezobowiązujący, a jednocześnie bardzo kobiecy zestaw, który przypadnie do gustu wielu kobietom. Gwiazda tego dnia miała na sobie modne w tym sezonie ponczo projektu swojej mamy Joanny Klimas. Dobrała do niego czarne rurki, biały t-shirt i czarne botki na obcasie marki Schutz. Możecie je kupić w sklepie internetowym Zalando.pl i kosztują ok. 779 zł.

Reklama

Ubierz się w stylu Natalii Klimas

Podobny płaszcz zdobiony nieregularnymi motywami udało się nam znaleźć w Mango. Biały top z krótkimi rękawami pochodzi z nowej kolekcji H&M, a woskowane rurki w motocyklowym stylu wypatrzyłyśmy w Zarze. Do tego dodałyśmy botki peep-toe marki Badura i złoty zegarek, który pojawił się wśród najnowszych propozycji Guess. Co myślicie o tym zestawie? Podoba się wam?

Reklama



Więcej modnych stylizacji gwiazd:

WOW! Kolejny boski look Edyty Górniak

39-letnia Natalia Kukulska w szarościach

Katarzyna Herman - stylowo po 40-stce