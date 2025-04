Po 2 latach przerwy Natalia Jaroszewska powróciła z nową kolekcją. Linia "New Boheme" na jesień-zimę 2014/2015 to kobiece propozycje, które na pewno znajdą swoje amatorki wśród miłośniczek jej projektów. Kolorystycznie Jaroszewska ograniczyła się do klasycznej palety, mamy zatem czerń i biel i odcienie pośrednie, które są ich wypadkową.

Natalia Jaroszewska na jesień i zimę 2014/2015

Wśród najnowszych propozycji polskiej designerki znajdujemy zarówno sukienki maxi, jak i garnitury, czy krótkie komplety. Wszystko, to czego zapewne potrzebujemy w tym sezonie. Zgadzacie się?

Projektantka swój warszawski pokaz, który odbył się wczoraj wieczorem połączyła z wernisażem swoich obrazów - wielkoformatowych ilustracji modowych.

Zajrzyjcie do galerii z kolekcją Natalii Jaroszewskiej: