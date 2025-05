Latem warto postawić na spodnie, które będą wyróżniały się nie tylko wysoką jakością, ale także komfortem noszenia. Te z Zary mogą być zatem doskonałą propozycją dzięki lekkiej tkaninie i krojowi, który zawsze wygląda dobrze.

Lniane spodnie palazzo z Zary — idealne na lato

Lniane spodnie palazzo dostępne w Zarze to niezaprzeczalny hit na letnie miesiące. Termin „palazzo” pochodzi z języka włoskiego i oznacza luźne spodnie o prostych nogawkach. Taki fason zapewnia uczucie lekkości nawet podczas upałów, pozwalając skórze swobodnie oddychać. Dodatkowo — to co wyróżnia ten model — to subtelne zakładki z przodu. Dodają one całości finezji.

Te spodnie kupisz za 129 zł. W składzie znajdziesz: 52% lnu oraz 48% wiskozy. Możesz założyć je zarówno na codzienne wyjścia, jak i ważniejsze okazje - za każdym razem wprowadzą do stylizacji powiew świeżości.

Lniane spodnie palazzo, fot. materiały prasowe Zara

Jak stylizować lniane spodnie?

Te lniane spodnie z Zary to doskonała baza do tworzenia wielu stylizacji o różnym charakterze. Na co dzień świetnie komponują się, chociażby z minimalistycznymi topami, które podkreślą swobodny styl. Do całości dobierz np. sandały albo trampki.

Jeśli zależy ci na bardziej wyrafinowanym efekcie, zestaw spodnie palazzo z koszulą w paski i espadrylami. Taki komplet idealnie sprawdzi się na wieczorne wyjścia. Ponadto delikatna biżuteria czy kapelusz dodadzą całości szyku.

Możesz skomponować też biały total look. Do lnianej bazy dodaj jasny top z marszczeniami i małą, uroczą torebkę. To stylizacja doskonała na plażę, ale też na spotkanie z przyjaciółką czy dłuższy spacer.

Jak te spodnie z Zary modelują sylwetkę?

Szeroki krój tych spodni z Zary to prawdziwy gamechanger w podkreślaniu atutów sylwetki. Rozkloszowane nogawki nie tylko optycznie wydłużają nogi, ale też nadają całej stylizacji lekkości i zwiewnego charakteru.

Lniany materiał, z którego są uszyte, miękko otula ciało — bez ucisku czy zbędnego opinania. To idealne połączenie estetyki ze swobodą noszenia. Czyni je to nie tylko stylowym, lecz także niezwykle funkcjonalnym elementem garderoby.

