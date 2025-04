Jeśli tej jesieni masz ochotę poeksperymentować ze swoim wyglądem, ale nie chcesz decydować się na tak radykalny krok jak zmiana fryzury i nie widzi ci się wymiana całej jesiennej szafy, postaw na nieco delikatniejszą zmianę - nowy makijaż. Wśród głównych trendów w makijażu na sezon jesień-zima 2020/21 z pewnością znajdziesz coś dla siebie.

Modny makijaż na sezon jesień-zima 2020/21

Naturalność w tym sezonie jest w cenie i ten trend wyjątkowo nas cieszy. Krem BB, niewidoczny podkład lub nawet naga skóra to idealny look na co dzień, ale sprawdzi się on też na większe okazje. Jeśli chcesz dodać swojej skórze trochę blasku i wymiaru, zamiar bronzera i różu użyj rozświetlacza.

Jeśli jesteś fanką mocniejszego makijażu, niech twoje oczy grają w nim pierwsze skrzypce. Lekko rozmazane smokey eyes w wydaniu grunge, geometryczna kreska narysowana eyelinerem (niekoniecznie czarnym) lub mocno podkreślone rzęsy to najmodniejszy makijaż na jesień.

Miłośniczki intensywnych barw będą miały w czym wybierać - neonowe, soczyste barwy zostają z nami także na jesień. Cień do oczu w takim odcieniu jest idealną propozycją dla odważnych kobiet. Jeśli się na niego zdecydujesz, pamiętaj jednak, by zrezygnować z mocno pomalowanych ust - wyraziste oczy nie lubią konkurencji.

Oprócz neonowych kolorów królują też metaliczne odcienie. Złoto, miedź i srebro na oku to absolutny hit. Geometryczny makijaż oka w takim wydaniu to najbardziej stylowy wybór na wielkie okazje. Trudno będzie oderwać od ciebie wzrok! Delikatny cień nałożony jedynie na powiekę świetnie sprawdzi się za to na co dzień.

Na ustach najmodniejsza je karminowa czerwień i bordo. Jesienią 2020 stawiamy na wszystkie odcienie wina - także w makijażu. Te dwa odcienie są jednak najbardziej kobiece i eleganckie, a jednocześnie świetnie sprawdzą się o każdej porze dnia. Jeśli wolisz delikatniejszy makijaż ust, postaw na tzw. bitten lips, czyli makijaż przypominający przygryzione usta. Szminka jest na nich ciemniejsza od wewnętrznej strony i delikatnie rozmazuje się ku zewnętrznym krawędziom ust.

Jednym z najciekawszych trendów są brwi, których... nie widać. Rozjaśnione lub ukryte za pomocą korektora brwi podbijają w tym sezonie wybiegi. Wbrew pozorom, ten trend wygląda naprawdę zjawiskowo. Miałabyś odwagę go wypróbować?

