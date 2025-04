Na przestrzeni lat w świadomości pozostają rzeczy, które stają się legendarne. Mogą nimi być ludzie, miejsca, ale i...kreacje. I właśnie o nich chcemy napisać trochę więcej. Wszystkie z nas od najmłodszych lat mają w głowie kultowe już kreacje, które oglądałyśmy w bajkach. Mowa tu oczywiście o Kopciuszku czy Belli z "Pięknej i Bestii". Po bajkach przyszedł czas na filmy. Tu też mamy kilka przypadków sukienek, które wpisały się w pop kulturę.

Najsłynniejsze sukienki w historii

Filmowe kreacje gwiazd ze znanych filmów możemy rozpoznać na pierwszy rzut oka. Audrey Hepburn w "Śniadaniu u Tiffaniego" czy Marilyn Monroe w "Słomianym Wdowcu". Chodzi oczywiście o słynną scenę z podwiewającą sukienką. Do kultowych zaliczamy również słynną czerwoną sukienkę Julii Roberts z "Pretty Woman" czy pastelowa kreacja na cienkich ramiączkach Jennifer Grey z "Dirty Dancing" do dzisiaj rozpalają wyobraźnię niejednej z nas.

fot. ONS.pl

Po filmach przyszedł czas na czerwone dywany. To właśnie one od lat przysparzają nam emocji. Wszystkie chyba pamiętamy kontrowersyjną Lady Gagę w jej mięsnej kreacji czy Bjork w słynnym łabędziu.

A pamiętacie eteryczną Gwyneth Paltrow w pięknej różowej kreacji Ralpha Laurena, w której odbierała swojego pierwszego Oscara? Oczywiście! Do najsłynniejszych sukienek w historii zaliczane są również 2 kreacje Versace. Tę, którą miała na sobie Jennifer Lopez - kiedy jeszcze była w związku z P. Diddim i Angelina Jolie. Kreacja tej ostatniej była inspiracją do niezliczonej ilości memów.

Zatem jakie kreacje trafiły do rankingu? Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się same.

