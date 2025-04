Moda wiosna/lato 2012



Najmodniejsze kolory



Najmodniejsze kolory w tym sezonie biorą swoje barwy z wiosennych i letnich owoców. My wypatrzyłyśmy sobie cudowne odcienie mandarynki i arbuza. Bacznie obserwujemy też i z radością witamy powrót koloru chabrów, kobaltu i indygo. A tobie w jakim kolorze będzie najbardziej do twarzy? Sprawdź!

Reklama

Kolor mandarynkowy to hit sezonu! A Marta Żmuda-Trzebiatowska wie, że baskinka jest trendy /fot. MWmedia

Modne fasony i detale



Na jakie fasony i detale należy zwrócić szczególną uwagę w tym sezonie? Stawiamy na baskinkę - wiecznie modną, chanelowski żakiecik w nowym wydaniu i super modne koronki na szorcikach. Zobacz gdzie jeszcze pojawiają się koronkowe akcenty.

Więcej przebojowych trendów >>>

Fryzury wiosna/lato 2012



Z modnymi fryzurami jest trochę jak z makijażem - nie wszystko jest trendy, jeśli nie będzie pasować do ciebie i twojej urody. Zebrałyśmy więc nowoczesne fryzury z długich włosów, fryzury średniej długości, propozycje cięć i stylizacji dla krótkich włosów oraz seksowne upięcia (tych nigdy dość czy to ślub, wesele, chrzciny czy urodziny).

Jaka fryzurę wybierzesz na wiosnę?

Więcej o modnych fryzurach >>>

Makijaże wiosna/lato 2012



Warto przejrzeć też makijaże z pokazów znanych projektantów i nimi zainspirować swój nowy wiosenny look. Zobacz koniecznie co potrafią wyczarować wizażyści i jak kreują nowe trendy. Pamiętaj jednak, że z trendów wybiera się tylko to, co pasuje do nas i jest odpowiednie na określoną okazją. Tylko nie przesadź i nie stań się fashion victim - ofiarą mody, z której wszyscy się śmieją! Może wybierzesz dla siebie modny niemal niewidoczny make-up, który bardzo delikatnie podkreśli urodę?

Jaki makijaż wybierzesz w tym sezonie?

Więcej o modnych makijażach >>>

Modne zapachy na wiosnę 2012



Zapach jest tylko dopełnieniem stroju czy całkowicie ubiera kobietę? Czym pachnieć na wiosnę 2012? Przejrzyj z nami półki perfumeryjne zanim wybierzesz się na zakupy!

Sprawdź nowe zapachy na wiosnę 2012

Reklama

Dziewczyny, bądźcie dla siebie dobre na wiosnę!