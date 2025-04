Wszystkie fotografie: materiały prasowe

Dzwony, golfy i poncho, czyli 1970’s Luxe

Wyrafinowana intelektualistka, elegancka urzędniczka czy po prostu amatorka szlachetnych tkanin? Trudno powiedzieć, który typ kobiety zainspirował projektantów do stworzenia tego wyjątkowego looku. Jest luksusowo, w klimacie retro i bardzo praktycznie. Podstawa to fasony z lat 70 – golfy, spodnie “dzwony”, tuniki, koszulowe bluzki czy płaszcze – poncho. Kolorystyka jest zgaszona, ożywiona jedynie akcentami ceglastej czerwieni. “70's luxe” to idealne stylizacje do biura i wszędzie tam gdzie potrzebna jest nutka formalizmu połączona z modowym sznytem.

Kobieco, modnie i wygodnie, czyli Modern Utility

Nowocześnie i praktycznie – nazwa tej linii mówi wszystko. Trend ten nie oznacza jednak nudy, a zupełnie nowe fasony i bardzo modną stylizację bez epatowania kokieterią. Zapominamy o wysokich obcasach, czy niewygodnych miniówach I koronkach, od teraz nosimy się wygodnie i skromnie, ale stylowo! Utylitarne komplety, wygodne swetry o wyrazistym motywie pasów, czy klasyczna czerń to tylko wybrane elementy tej bogatej linii. Ubrania są klasyczne, dobre na co dzień, do pracy lub szkoły, na zakupy i na weekendowe spotkania z przyjaciółmi.

Moda uliczna i klimaty grunge, czyli Girly Street



Najbardziej frywolna odsłona trendu na lata 70. Czerpie z mody ulicznej, a także klimatów grunge. Wykorzystuje dżins jako must – have każdej młodej fashionistki. Do tego pastelowy róż i sprawdzone fasony mody miejskiej – ogrodniczki, kurtki parki, czapeczki “beanie”, koszule i sportowo – militarne kurtki. Świeży bezpretensjonalny miks tendencji, który sprawdzi się gdy chcemy uzyskać efekt nowoczesnej stylizacji “instant”. Dla młodych, pewnych siebie kobiet które lubią łączyć w garderobie elementy męskie i damskie.

