Jaka biżuteria będzie modna w tym sezonie? Co warto nosić, aby jednocześnie wyglądać elegancko i się wyróżnić? Jak stylizować nowatorskie elementy biżuteryjne? Jeśli jesteś ciekawa, co warto kupić i jakie nowości podbiły świat biżuterii, to już teraz sprawdź nasz przewodnik po najnowszych trendach. Opowiemy o nich na przykładzie dodatków marki Elixa dostępnej wyłącznie w Apart.

Reklama

Eleganckie łańcuchy z pazurem

Noszenie łańcuchów to swego rodzaju sentymentalna podróż do przeszłości. Przypomina o modzie i trendach, które dominowały w latach 90. i wcześniej. To właśnie w tamtym okresie łańcuchy zyskały na popularności. Teraz powracają, często w delikatniejszej formie (choć niekoniecznie), dodając wyjątkowego uroku i charakteru do współczesnych stylizacji.

Efektowne łańcuchy przyciągają uwagę. Dodają pewnego rodzaju ekstrawagancji i wyjątkowości do codziennych, jak i wieczorowych looków. To biżuteria "z pazurem", która często nie potrzebuje żadnej otoczki. Załóż dżinsy, t-shirt i łańcuch - kilka prostych elementów, które zestawione razem zrobią efekt WOW!

Warto pamiętać, że łańcuchy przybierają nie tylko formę naszyjników, ale także kolczyków czy bransoletek, które znajdziemy w stylowej kolekcji biżuterii Elixa.



Monika Jagaciak w kampanii marki Elixa; Apart.pl

Zestawy biżuterii o nietypowych kształtach

W dzisiejszych trendach biżuteryjnych coraz większą popularność zdobywają zestawy składające się z naszyjnika i kolczyków o nietypowych kształtach. Kolekcje te często nawiązują do orientalnych klimatów i są inspiracją dla miłośników unikalnych i oryginalnych akcesoriów. Przede wszystkim nietypowe kształty takie jak łapacze snów, rozety, mandale czy motywy etniczne przyciągają uwagę i dodają charakteru każdej stylizacji. Co ciekawe - są bardzo uniwersalne - uzupełnią zarówno minimalistyczny, jak i bardziej pomysłowy outfit.

Dlaczego warto posiadać w swojej szkatułce choć jeden zestaw biżuterii? To proste. Gdy nie masz czasu i “głowy” to dobierania kolczyków i naszyjników, po prostu zakładasz elementy, które idealnie ze sobą współgrają. Jedna decyzja mniej na dziś - w rzeczywistości pełnej pośpiechu i ogromnej ilości obowiązków - brzmi wspaniale!



Monika Jagaciak w kampanii marki Elixa; Apart.pl

Dwukolorowa biżuteria

Dwukolorowa biżuteria stała się popularnym trendem w ostatnich latach ze względu na swoją unikalność i estetyczny efekt, jaki wprowadza do stylizacji. Połączenie dwóch różnych kolorów w jednym modelu biżuterii stwarza interesujący kontrast i daje mnóstwo opcji stylizacyjnych. Pozwala też na eksperymentowanie z różnymi stylami i trendami.

Warto również pamiętać, że kombinacja kolorów pomaga podkreślić detale i wykończenie biżuterii, dodając jej wyjątkowego blasku i wręcz prestiżowego charakteru.

W kolekcji Elixa znajdziesz m.in. biżuterię wykonaną ze stali szlachetnej i emalii. Połączenie koloru złota z różem przyciąga spojrzenia i czyni stylizację bardziej wyrazistą. Sprawdź również inne rodzaje dwukolorowej biżuterii, np. naszyjniki (również w formie łańcuchów) czy bransoletki.

Kolczyki ze stali szlachetnej z emalią, wzór EL534-3651; Apart.pl

Minimalistyczne zegarki

To właśnie one stały się popularnym trendem biżuteryjnym z kilku istotnych powodów. Przede wszystkim prostota ich designu przyciąga wzrok wielu osób, które cenią wysmakowaną elegancję. Zamiast skomplikowanych zdobień i detali, te zegarki skupiają się na czystości linii i oszczędności formy, co nadaje im wyjątkową subtelność i ponadczasowość.

Zegarki w minimalistycznym wydaniu są również niezwykle wszechstronne. Ich uniwersalny charakter sprawia, że pasują do różnych stylizacji i okazji. Niezależnie od tego, czy jest to codzienna praca w biurze, czy wieczorne wyjście na kolację, minimalistyczny zegarek dodaje zawsze szyku, a jednocześnie nie przytłacza.

Współczesny tryb życia, w którym dążymy do uproszczenia, także przyczynia się do popularności minimalistycznych zegarków. Ludzie coraz częściej poszukują przedmiotów, które są funkcjonalne, trwałe i estetyczne jednocześnie. Kultowe już zegarki z logo Elixa spełniają te oczekiwania, oferując wygodę w użytkowaniu, trwałość oraz estetyczny urok.



Monika Jagaciak w kampanii marki Elixa; Apart.pl

Kilka warstw biżuterii

Kaskadowość biżuterii dodaje głębi i wymiaru naszym stylizacjom. Zamiast noszenia pojedynczego naszyjnika czy bransoletki, tworzymy efektowne kompozycje, które przyciągają uwagę i dodają stylowego akcentu. Kilka warstw biżuterii może ożywić nawet najprostszy strój, nadając mu wyjątkowego charakteru.

Warto również podkreślić, że trend warstwowania biżuterii jest elastyczny i dostosowuje się do różnych preferencji i stylów. Możemy wybrać delikatne, subtelne warstwy biżuterii, które dodają nam delikatności i romantycznego uroku, jak również bardziej odważne i efektowne zestawienia dla osób lubiących wyraziste i zdecydowane akcenty.

Naszyjnik ze stali szlachetnej, wzór EL533-4957; Apart.pl

Już wiesz, jaka biżuteria będzie modna w tym sezonie!

Trendy biżuteryjne zmieniają się z upływem czasu, odrzucając niektóre wzorce na rzecz nowych stylów i pomysłów. Niezależnie od preferencji i gustu, zawsze znajdzie się coś, co spełni nasze oczekiwania. Czy to noszenie łańcuchów w stylu retro, minimalistycznych zegarków czy kilku warstw biżuterii, ważne jest, aby dodatki były odzwierciedleniem naszej osobowości i pomagała nam wyrazić nasz unikalny styl. Warto eksperymentować, być kreatywnym i postawić na to, co najbardziej odpowiada naszym upodobaniom.