Wybierz casualowy luz i poczuj się stylowo!

fot. FREE/ kolaż Polki.pl

Jak wyglądać modnie i jednocześnie czuć się komfortowo? Postaw na styl smart casual.

Łączy elegancję ze sportowym luzem. Mimo, że styl ten łamie rygorystyczne i sztywne zasady klasycznego ubioru, nadal wyglądasz profesjonalnie i szykownie. Jak uzyskać taki efekt?

Tegoroczne propozycje marki New Look spełnią oczekiwania mężczyzn modnych i aktywnych. Ubrania można dowolnie dobierać, miksować, dzięki czemu sprawdzą się w wielu sytuacjach – zarówno w podróży służbowej, na spotkaniu biznesowym, jak i po pracy, na imprezach towarzyskich i rodzinnych.

W czym tkwi sekret nowej linii odzieży? Przede wszystkim to idealnie skrojone, dopasowane do figury koszule oraz marynarki, ale też stylowe golfy i eleganckie spodnie, w najmodniejszych kolorach tego sezonu: w szarym, bordowym i odcieniach ziemi, a także lekko wyrafinowane detale.

Obejrzyj naszą galerię i wybierz modny strój dla siebie!

2 z 13 Spodnie męskie, New Look, cena ok. 100 zł

3 z 13 Spodnie męskie, New Look, cena ok. 130 zł

4 z 13 Koszula męska, New Look, cena ok. 60 zł

5 z 13 Golf, New Look, cena ok. 100 zł

6 z 13 Golf, New Look, cena ok. 70 zł

7 z 13 Marynarka, New Look, cena ok. 270 zł

8 z 13 Czarna marynarka, New Look, cena ok. 270 zł

9 z 13 Marynarka, New Look, cena ok. 270 zł

10 z 13 Bluzka koszulowa New Look, cena ok. 120 zł

11 z 13 Pasek, New Look, cena ok. 40 zł

12 z 13 Muszka, New Look, cena ok. 20 zł