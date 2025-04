Lasocki



Przy przejściowej pogodzie należy polegać na solidnych podstawach garderoby. Niewątpliwie należą do nich skórzane buty marki Lasocki. Ciemnobrązowe mokasyny można wystylizować niemal ze wszystkim. Będą zachwycać w połączeniu z jasnym garniturem i kobaltowymi skarpetkami, a także w duecie z dżinsami i białą koszulą. Wisienką na torcie będzie oczywiście torebka, która pomieści najpotrzebniejsze rzeczy. Duża, mała, w jaśniejszym bądź ciemniejszym odcieniu – marka Lasocki zadbała o bogatą ofertę.

Panowie również znajdą coś dla siebie. W nowej kolekcji znalazły się wygodne i świetnej jakości sztyblety, które trafią w gust zarówno miłośników minimalizmu oraz elegancji na co dzień. Do każdej stylizacji pasować będą także wiązane półbuty. Te modele to kwintesencja funkcjonalności i klasyki, które przetrwają znacznie dłużej niż tylko jeden sezon. Dla mężczyzn, którzy znają trendy oraz ważny jest dla nich indywidualny styl proponujemy skórzane plecaki i torby.

Gino Rossi



Równie ciekawie prezentują się produkty od marki Gino Rossi. Zestaw, który skradł nasze serca to shopperka w odcieniu głębokiej czerni i kozaki z szeroką cholewką na niewielkim obcasie. To duet idealny - świetnie wygląda w połączeniu z ubraniami w wyrazistych kolorach. Dla zwolenniczek mniejszych torebek i płaskich butów mamy dobrą wiadomość - w nowej kolekcji marki Gino Rossi znalazło się sporo zróżnicowanych propozycji.

Projekty dla mężczyzn utrzymane są w duchu luksusowego stylu casual. Sięgające za kostkę skórzane modele zapewnią komfort podczas jesiennej pogody. W nadchodzącym sezonie warto mieć w swojej garderobie również klasyczne, czarne półbuty. Są niezwykle uniwersalne i doskonale sprawdzą się zarówno w codziennych zestawieniach, jak i przy bardziej oficjalnych okazjach. Osoby, które potrzebują mieć zawsze przy sobie najważniejsze rzeczy, mogą uzupełnić stylizację o modne, pojemne torby.

Badura



Must-have na chłodniejsze dni to niewątpliwie kozaki z bardzo wysoką cholewką. Sięgają znacznie wyżej niż za kolano i nonszalancko układają się w rzeźbiarskie marszczenia. Nasz faworyt to model marki Badura wykonany ze skóry w odcieniu miodowego brązu. Jeśli mielibyśmy nosić tylko jedną parę kozaków tej jesieni, to byłaby właśnie ta. Uwagę przyciągają także klasyczne, czarne botki ze szpiczastym noskiem i wiązane półbuty na grubej podeszwie, które doskonale komponują się ze skórzanymi torebkami. Do wyboru są zarówno eleganckie projekty zachwycające formą i urzekające detalami, jak i propozycje na co dzień.

Nowa kolekcja marki Badura to również męskie półbuty i trapery zaprojektowane z myślą o ceniących jakość i wygodę osobach. Solidna, wiązana cholewka, wytrzymała podeszwa i nowoczesny design to cechy modeli dostępnych w CCC.

Lasocki, Gino Rossi, a może Badura - nie wiesz, którą markę wybrać? Skorzystaj z trwającej w sklepach CCC promocji MULTISZTUKI. Czwarty produkt otrzymasz za darmo albo trzeci za połowę ceny albo drugi –25%. Oferta jest ważna tylko do końca września. Uzupełnij garderobę na jesień o najwyższej jakości buty i torebki. Nie zwlekaj, produkty szybko się wyprzedają.

Bogaty wybór skórzanych modeli w bezkonkurencyjnych cenach znajdziesz w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu

