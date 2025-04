Lato w pełni, a my mówimy o jesieni. No niestety! Moda rządzi się swoimi prawami i trendy na nadchodzący sezon są znane z dużym wyprzedzeniem.

Na początek na tapetę bierzemy najmodniejszy kolor na sezon jesień-zima 2017/2018. Na wybiegach i wśród propozycji znanych projektantów króluje ŻÓŁTY. To bardzo trudny kolor! Lubi go bardzo mało osób, a jeszcze mniej dobrze w nim wygląda. To trudny przeciwnik, którego trzeba potraktować z szacunkiem. Najlepiej nosić go w total looku, ale jeżeli to dla was za dużo to wystarczy bluzka, sweter lub marynarka w tym modnym kolorze.

Kupuj żółte ubrania na wyprzedażach!

Aby wyglądać modnie, nie musicie wydawać fortuny. Wystarczy wcześniej wiedzieć, co jest na topie. Dlatego, jeżeli chcecie mieć coś żółtego, to ubrań i dodatków w tym kolorze szukajcie na trwających właśnie wyprzedażach.

W znanych sieciówkach znajdziecie sporo rzeczy, które idealnie sprawdzą się w czasie chłodniejszych miesięcy. Naszym typem jest marynarka z Zary. Będzie idealnie wyglądała z eleganckimi cygaretkami, białym topem i ekstrawaganckimi botkami.

1. Żółta marynarka Zara, cena z ok. 279 zł na ok. 139 zł; 2. Żółta bluzka Reserved, cena z ok. 79,99 zł na ok. 59,99 zł; 3. Żółty sweter Mango, cena z ok. 159,90 zł na ok. 99,90 zł; 4. Żółta sukienka Reserved, cena z ok. 119,99 zł na ok. 49,99 zł

Dla kogo są żółte ubrania i dodatki?

Żółty to słoneczny i energetyczny kolor, który niestety pasuje małej ilości osób. Pięknie podkreśla opaleniznę, ale powinny go unikać osoby opalające się na czerwono. Osoby z jasną cerą i blond włosami będą wyglądały w nim na zmęczone.

Dobrze będą prezentowały się w nim posiadaczki rudych i kasztanowych włosów, które mają brązowe lub zielone oczy. Dobrze, jeżeli mają również oliwkową cerę. Najlepiej wygląda w połączeniu z granatem, brązem, szarością, zielenią i czerwienią. Rozbieloną żółć można łączyć również bielą i czernią.

fot: ONS/od lewej: Selena Gomez, Rita Ora, Ada Fijał

Nie wiecie jak nosić żółte ubrania? Zobaczcie, jak robią to gwiazdy. Naszym zdaniem najlepiej prezentuje się Rita Ora, która postawiła na żółty total look, ale to bardzo odważna propozycja, która nie pasuje każdemu.

Bardzo dobrze wygląda również Selena Gomez, która zdecydowała się na jeden mocny akcent - żółty płaszcz. Ada Fijał wybrała nieco delikatniejszy odcień żółtego, ale dopełniła go ciekawymi dodatkami.

