Każdy sezon ma swoje ulubione wzory. Zwłaszcza jesienią, gdy trzeba jakoś rozweselić i urozmaicić sobie szare, krótkie dni. Jak co roku, krata i zwierzęce printy to absolutny must have. Co jeszcze? Sprawdziłyśmy.

Reklama

Podczas naszej wizyty w showroomie Tweed, stylista Janusz Sabaj opowiedział nam o najgorętszych trendach we wzornictwie odzieżowym. Zobaczcie same!