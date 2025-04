Nie oszukujmy się, moda nie zamienia się aż tak, by w każdym sezonie trzeba było kompletnie wymieniać zawartość szafy. I całe szczęście! Są pewne trendy, które powracają do nas co roku. Ale pojawiają się też pewne "smaczki", za sprawą których możemy stworzyć wyjątkowo modny look! Jakie są must haves w tym sezonie?

10 rzeczy dzięki, którym będziesz wyjątkowo modna

Wybrałyśmy 10 rzeczy, dzięki którym stworzysz wyjątkowo modne zestawy w sezonie wiosna-lato 2014. Większość z nich ceną nie przekracza 100zł. Dzięki temu za tych 10 trendowych ubrań zapłacisz mniej niż 700zł! Co jest must havem według naszej redakcji w tym sezonie?

Sportowy styl jest absolutnym hitem. My wybieramy maksi spódnicę z dresowej dzianiny za 59zł i modny daszek za całe 25zł!

, które są i hitową torbę z frędzlami oraz plecak... Akcesoria, które są hitem wśród gwiazd. Pierścionki "half-finger" i okrągłe okulary przeciwsłoneczne.

Co jeszcze? Zobaczcie w naszej galerii!

