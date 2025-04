Do końca wakacji został jeszcze cały miesiąc, a sezon wyprzedaży jest w pełni! Jeśli nie wiesz, na co polować, a chcesz wyglądać modnie i stylowo, postaw na zwiewną sukienkę w modnym wzorze. Kwiaty, paski i geometryczne desenie schodzą jednak na drugi plan. W tym sezonie królują grochy!

Pokochały je gwiazdy i to zupełnie nie bez powodu! Są dziewczęce i urocze, doskonale podkreślają stylizację, a do tego od razu przywodzą na myśl wakacje i lato. Grochy noszą między innymi Anna Lewandowska, Małgorzata Socha i Ania Starmach. Wszystkie wyglądają równie pięknie!

Nie zapomniałyśmy także o sukience w kropki tak modnej, że powstało nawet jej konto na Instagramie. Wniosek jest jeden: to właśnie grochy są najbardziej stylowym wzorem tego lata!

Modne sukienki w grochy

Kropki czy groszki? A może duże grochy? Te wzory są modne w każdym wydaniu. Znalazłyśmy kilka sukienek, które będą idealne na lato. Za niektóre z nich zapłacisz ponad 50% mniej!

Sukienka z dekoltem hiszpańskim, ASOS

Sukienka z odkrytymi ramionami to absolutny must have! W wersji maxi i z modnym wzorem z pewnością będziesz przyciągać wiele spojrzeń na ulicach. Na całym świecie!

Sukienka z guzikami i paskiem, Born2Be

Sukienki z guzikami to jeden z najmodniejszych krojów ostatnich miesięcy. Biała sukienka w czarne grochy to klasyka, która pasuje do wszystkiego! My proponujemy łączyć ją z dużym kapeluszem i okularami w stylu Audrey Hepburn.

Mini sukienka z dzianiny, ASOS

Jeśli szukasz dziewczęcej sukienki, która doskonale podkreśli figurę, krój w linii A jest dla ciebie! Wygodna dzianinowa sukienka w tym fasonie będzie idealna na co dzień.

Sukienka midi na cienkich ramiączkach, Reserved

Cienkie ramiączka zmysłowo odsłaniają ramiona, a zebranie w talii podkreśli figurę - dodatkowo też zamaskuje dodatkowe kilogramy! Sukienka midi pasuje każdemu, więc nawet jeśli nie masz figury modelki, będziesz się w niej prezentować zjawiskowo.

