Zastanawiasz się, jaki strój kąpielowy kupić na lato 2019? Wybór jest ogromny! Sprawdziłyśmy, jakie trendy obowiązują w tym sezonie. Wśród nich dominujący jest jeden - kobiecość. Kostium powinien podkreślać kobiece kształty. Moda podąża z duchem body positive, czyli odsłaniamy ciała bez skrępowania, bo przecież wszystkie jesteśmy piękne!

W tym roku na wybiegach królują stroje sportowe, w stylu retro, lat 90., glamour oraz klasyczne bikini. Znajdź swój ideał!

Najmodniejsze stroje kąpielowe na lato 2019:

Marzysz o podróży w tropiki? Nie musisz wybierać się na drugi koniec świata. Wystarczy, że... kupisz odpowiedni strój kąpielowy. Wśród propozycji znanych marek zapanowało prawdziwe szaleństwo na printy rodem z tropikalnej flory i fauny. Mogą to być liście palmowe, egzotyczne kwiaty, a nawet kolorowe papugi. Wybór należy do ciebie!

Największa zaleta takiego stroju? Jest bardzo wyrazisty, więc odciąga uwagę od mankamentów sylwetki.

Fot. FREE/Od lewej: CAAFD, Anna Sui

Propozycja dla wielbicielek stylu retro lub pań, które... chcą zakryć odstając brzuszek. Dół stroju z podwyższonym stanem świetnie wygląda zarówno na młodych dziewczynach, jak i dojrzałych kobietach. Doskonale łączy się z efektowną górą np. bez ramiączek. Ale uwaga, to krój, który może optycznie skracać sylwetkę. Jeśli jesteś niewysoka zrezygnuj z niego lub... zainwestuj w klapki na wysokich obcasach.

Najmodniejsze dwuczęściowe stroje kąpielowe na lato 2019

Fot. FREE/Od lewej: Anna Sui, Dolce&Gabbana

Modele jednoczęściowe to idealna propozycja dla kobiet, które na równi cenią sobie modę i wygodę. Tego typu kostiumy maskują drobne niedoskonałości sylwetki w okolicy brzucha. A do tego są szalenie stylowe! Projektanci lansują motywy tropikalne, nadruki i styl retro.

Modne stroje jednoczęściowe - hitowe modele na lato 2019

Fot. FREE/Od lewej: Cortazar, Romeo Hunte

Kochasz fitness, masz wyrzeźbione ciało i chcesz podkreślić to na plaży? Postaw na jednoczęściowych strój, który krojem nawiązuje do kostiumów pływaczek. Ten trend jest nie tylko szalenie modny, ale również bardzo wygodny. P.S. Sprawdzi się również jesienią i zimą w czasie wypadów na kryty basen.

Fot. FREE/Od lewej: Laroche, Plein Sport

Plażowa klasyka, czyli skąpo wycięte figi oraz stanik uszyty z trójkątów z paseczkami. Bikini to must have! Warto mieć choć jedno w swojej letniej garderobie. W tym sezonie projektanci stawiają na eksplozję kolorów. Ma być radośnie i wakacyjnie.

Fot. FREE/Jacquemus

Estetyka lat 90. wciąż na topie! Stroje kąpielowe z mocno wyciętym dołem wówczas były hitem. Mogą być jedno- lub dwuczęściowe. Największa zaleta tego kroju? Pięknie eksponuje biodra, a do tego optycznie wydłuża nogi. Oznacza to, że doskonale będą w nim wyglądały niewysokie panie.

Fot. FREE/Saint Laurent

Połyskujące złotem i srebrem tkaniny, cekiny i inne skrzące się w słońcu ozdoby - brzmi jak coś dla ciebie? Świetnie! W tym sezonie wielu projektantów stawia na styl glamour. Ma być błyszcząco i efektownie, dzięki czemu opalone ciało będzie wyglądało jeszcze bardziej ponętnie.

Fot. FREE/Od lewej: Ashish, Area

Dwuczęściowe stroje kąpielowe z topem, czyli tzw. tankini, to alternatywa dla kobiet, które chcą ukryć okolice brzucha. Na szczęście tego typu modele są nie tylko praktyczne, ale bardzo w trendach. Projektanci proponują kwieciste desenie, które świetnie sprawdzają się w przypadku pań w każdym wieku.

Fot. FREE/Kors

