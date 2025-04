21 marca coraz bliżej, więc trendy wiosna/lato 2016, to obecnie gorący temat. W oczekiwaniu na cieplejsze dni, warto zapoznać się z propozycjami projektantów na nadchodzący sezon. Pierwszy dzień wiosny już za niespełna dwa tygodnie – to idealny moment na zakupy, tym bardziej, że nie trzeba wychodzić z domu. Wystarczy dostęp do Internetu!

Pokaż barki i ramiona

W nadchodzącym sezonie uwagę będą zwracać górne części naszego ciała. Wyćwiczone mięśnie naramienne, wystające obojczyki, długa szyja – wszystko to będzie widoczne wiosną i latem tego roku! Jeżeli zastanawiasz się, co sobie kupić na cieplejsze dni, warto zainwestować w bluzkę lub sukienkę niezabudowaną w górnej części!

Nie czujesz się gotowa na pokazanie ramion i barków? Jeszcze nie jest za późno. Zestaw ratunkowy – para hantli do ćwiczeń z regulowanym obciążeniem! Pozostaje wybrać jeden z dostępnych w Internecie zestawów i regularnie wykonywać trening. Pierwsze, małe efekty powinny być widoczne już wiosną, a do lata na pewno zauważysz różnicę!

Trochę romantyzmu nie zaszkodzi

Romantyczny wizerunek na wiosnę? To chyba nigdy nie wyjdzie z mody! Kwiaty, pastelowe, jasne kolory, zwiewne materiały – w tym roku, to też będzie modne. Romantyczna sukienka to idealny wybór na randkę czy letni spacer. Jeżeli więc nie masz jeszcze nic w tym stylu, musisz to zmienić.

Pasiasty zawrót głowy

Pasy, pasy – dużo pasów! W dużych rozmiarach! Ten wzór od lat ma się dobrze. Paski są raz mniejsze raz większe, bardziej lub mniej oddalone od siebie, ale obecne na wybiegach. W tym sezonie wyjątkowo wyraziste. Nie ma się czym martwić! Dla tych, które boją się pasków poprzecznych, są inne opcje. To niebezpieczny trend, ale można obrócić go na swoją korzyść. Paskami można wymodelować optycznie sylwetkę w przypadku umiejętnego użycia. Warto spróbować! Można też postawić na pasiaste dodatki.