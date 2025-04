Po najważniejszych trendach na sezon jesień-zima 2017/2018 przyszedł czas na najmodniejsze kolory. Musimy przyznać, że to dość nietypowy okres jesienno-zimowy. Dawno nie pojawiło się w trendach tak dużo intensywnych i typowo letnich kolorów. Przyznamy szczerze, że już nie możemy doczekać się jesieni.

1. Żółty

Lubi go bardzo mało osób, a jeszcze mniej dobrze w nim wygląda. To trudny przeciwnik, którego trzeba potraktować z szacunkiem. Najlepiej nosić go w total looku, ale jeżeli to dla was za dużo to wystarczy bluzka, sweter lub marynarka w tym modnym kolorze.

Dobrze będą prezentowały się w nim posiadaczki rudych i kasztanowych włosów, które mają brązowe lub zielone oczy. Dobrze, jeżeli mają również oliwkową cerę. Najlepiej wygląda w połączeniu z granatem, brązem, szarością, zielenią i czerwienią.

fot: FREE/od lewej: Knot; Acne; Reem Acra

2. Granatowy

Chyba możemy zaryzykować stwierdzenie, że granat to najmodniejszy kolor na jesień i zimę. Elegancki, szykowny, ponadczasowy i twarzowy. Najmodniej łączyć go z klasyczną czernią, a osoby, które nie są przekonane do tego duetu, powinny nosić granat od stóp do głów.

fot: FREE/od lewej: Stella McCartney; Koma; Moon Young Hee

3. Czerwony

Na pierwszy rzut oka może wydawać się banalny i oczywisty, jednak nie można się dać zwieść pozorom, bo to dość trudny kolor. Bardzo łatwo można przesadzić i sprawić, że stylizacja będzie wyglądała na mało gustowną lub przekombinowaną. Dlatego czerwone rzeczy dobrze łączyć z klasycznymi i minimalistycznymi elementami garderoby.

fot: FREE/od lewej: Annakiki; Annakiki; Adam Selman

4. Szary

To jeden z naszych ulubionych kolorów i bardzo się cieszymy, że jest również jednym z najmodniejszych. Nie ma się co oszukiwać, jest bardziej twarzowy niż czerń, pasuje do wszystkiego i nie jest nudny.

Przysięgamy, że nie znamy osoby, która źle wygląda w szarościach. Ten kolor pasuje każdemu!

fot: FREE/od lewej: Chloe; Stella McCartney; Stella McCartney

5. Różowy

Która z nas nie kocha różowego koloru? Jesienią będziemy mogły nosić go bez wyrzutów sumienia. To jeden z najmodniejszych kolorów nadchodzącego sezonu. Najpopularniejszy będzie intensywny i soczysty kolor, który nie pozwoli wam przejść niezauważonym.

fot: FREE/od lewej: Albino Teodoro; Akris; Annakiki

6. Czarny

Wiele osób uważa, że czarny to jedyny słuszny kolor. Teraz mogą nosić go bez ograniczeń, bo odegra bardzo ważną rolę sezonie jesień-zima 2017/2018. Jeżeli decydujecie się na total look, to bawcie się fakturami i miksujcie różne materiały. Dzięki temu uzyskacie bardzo ciekawy i niepowtarzalny efekt.

fot: FREE/od lewej: Akris; Akris; Stella McCartney

7. Nude

W nadchodzącym sezonie nude wygląda jak druga skóra. Powinnyście wybierać odcień, który praktycznie zlewa się z kolorem skóry. To typowo letni kolor, ale tym razem króluje w kolekcjach jesienno-zimowych. Jesteśmy bardzo ciekawe czy zdobędzie popularność i wasze uznanie.

fot: FREE/od lewej: Ailanto; Hermes; Agnona

