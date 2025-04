W ciągu ostatnich lat garnitury przeszły sporą rewolucję. Przestały być już kojarzone wyłącznie z biurem. Projektanci nasycili je kolorem, ozdobili odważnymi printami i nadali im świeże, nowoczesne sylwetki, dzięki czemu stały się idealną opcją na co dzień, na wesela, na randkę i na imprezę. Są jednym z najbardziej wszechstronnych elementów garderoby.

Sezon jesień-zima 2023/2024 przynosi nam wiele ekscytujących trendów w tej kategorii. Od stylowych garniturów w kratę i w prążki po komplety w radosnych odcieniach i z ultrapołyskiem — znalazło się miejsce na wszystko.

Przewiń w dół i odkryj najmodniejsze damskie garnitury na sezon jesień-zima 2023/2024.

Spis treści:

Garnitur w kratę jest ponad wszystkimi innymi. Możesz wybrać komplet w stonowanej palecie lub w odważnych, intensywnych kolorach — w każdym wydaniu będzie modny. Na wybiegi wysłali je m.in. Akris, Marni, Helen Anthony i Sergio Hudson.

fot. Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Garnitur w prążki to kolejna gorąca propozycja na sezon jesień-zima 2023/2024. Jeśli szukasz najbardziej uniwersalnej opcji — celuj ten w granatowym kolorze. Łącz go z gładkim, białym topem lub dopasowanym T-shirtem.

fot. Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Na pokazach triumfowały też garnitury w śmietankowym kolorze. Eleganckie i stylowe. Idealnie sprawdzą się na formalne uroczystości np. rodzinny obiad, biznesowy lunch, bankiet lub kolację. W zależności od kroju marynarki możesz nosić ją solo lub na beżowy top. Całość uzupełnij złotą biżuterią.

fot. Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Chociaż lato już za nami, nie rezygnujemy z jaskrawej, optymistycznej palety. Świetną inwestycją będzie garnitur w pomidorowym lub cytrynowym kolorze.

fot. Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

W sezonie jesień-zima 2023/2024 hitem będą też garnitury z połyskiem. Pożądane będą zarówno komplety z metalicznym wykończeniem, jak i zdobione cekinami lub błyszczącymi koralikami. Idealne sprawdzą się na świąteczne spotkania z pracownikami i w gronie najbliższych, na wesele i na imprezę sylwestrową.

fot. Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

Garnitury w męskim stylu zostają z nami na kolejny sezon. Wyglądają stylowo i dają wiele możliwości stylizacji. Łącząc je ze szpilkami i elegancką shopperką, stworzysz szykowny strój do biura, ze sneakersami — wygodny i modny look na co dzień.

fot. Najmodniejsze garnitury damskie jesień-zima 2023/2024 / ImaxTree/ AgencjaFree

