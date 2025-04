Damski garnitur to potężny gracz, must have w każdej kobiecej garderobie. Już dawno przestał być kojarzony wyłącznie z korporacyjnymi korytarzami, teraz nosimy go od świtu do zmierzchu - od biura po sobotnie, weekendowe spotkania z przyjaciółmi, wyjście na kawę i na uroczyste, rodzinne spotkania. Jest gwarancją zawsze świetnego wyglądu.

Wraz ze zmianą pory roku, aktualizujemy tylko jego sylwetkę. Latem, celowałyśmy w komplety w nasyconych odcieniach i uszyte z lekkich, przewiewnych materiałów, natomiast zimą, kiedy wskaźniki na termometrach lecą w dół, sięgamy po bardziej przytulne opcje np. z aksamitu, ze sztruksu lub z imitacji skóry. Ze względu na świąteczne imprezy, pożądane są też garnitury obszyte cekinami, z koronki, z ozdobnymi piórami i z biżuteryjnymi zdobieniami.

Szukasz kompletu na siebie? Zjedź w dół i sprawdź, gdzie kupić najmodniejsze damskie garnitury na sezon jesień-zima 2022/2023.

Damski, satynowy garnitur z ozdobnym wykończeniem z piór, będzie świetnym wyborem na zimowe wesele, spotkania świąteczne lub wieczorne, biznesowe przyjęcia. Wygląda elegancko, stylowo i nie wymaga żadnego topu pod spód. Możesz uzupełnić go klasycznymi dodatkami (np. czarnymi czółenkami oraz kopertówką) lub bardziej ekstrawaganckimi np. sandałami na obcasie zdobionymi lśniącymi kamieniami i tak samo efektowną torebką.

fot. Marynarka, cena: 349 zł; spodnie, cena: 199 zł; ZARA / materiały prasowe

Hitem sezonu jesień-zima 2022/2023 są damskie garnitury uszyte z aksamitu. Są przytulne i doskonale wpisują się w świąteczny sezon. To zdecydowanie ich moment. Naszym faworytem jest aksamitny damski garnitur w kolorze fuksji z najnowszej kolekcji Massimo Dutti. Noś go solo, na samą bieliznę lub załóż gładki, czarny top. Świetnie sprawdzi się na kolację wigilijną i na imprezy firmowe.

fot. Marynarka, cena: 749 zł; spodnie, cena: 399 zł; Massimo Dutti / materiały prasowe

Marynarka oversize i spodnie o luźniejszym kroju — po ten duet będziesz sięgać wielokrotnie. Pokochasz go za komfort i wszechstronność. Założysz do biura, na rodzinne spotkania i na brunch z przyjaciółką. Może też nosić oba elementy samodzielnie. Marynarka dobrze zagra z jeansami, a spodnie z t-shirtem lub koszulą oversize. Będzie ci służył przez cały rok.

fot. Marynarka, cena: 299,99 zł; spodnie, cena: 199,99 zł; H&M / materiały prasowe

Szykuje ci się huczna impreza urodzinowa lub szukasz stroju na sylwestra 2022? Zainwestuj w koronkowy garnitur wyszywany cekinami z najnowszej kolekcji hiszpańskiej sieciówki. Wyróżnisz się z tłumu i zgarniesz mnóstwo komplementów. Będziesz bossem całej imprezy ;)

fot. Marynarka, cena: 299 zł; spodnie, cena: 199 zł; ZARA / materiały prasowe

Inna, stylowa i wszechstronna opcja? Damski garnitur z imitacji skóry w karmelowym kolorze. Pasuje do sportowych butów, eleganckich czółenek i do botków na masywnej podeszwie.

fot. Marynarka, cena: 219.99 zł; spodnie, cena: 149,99 zł, Reserved / materiały prasowe

Oto twój nowy, ulubiony jesienno-zimowy mundur. Poprowadzi cię przez większość uroczystości. To, jaki nadasz mu charakter, zależy od dodatków. Możesz sparować go ze sneakersami, jeśli chcesz osiągnąć swobodny look lub dodać szpilki/skórzane botki na obcasie i kopertówkę XXL, jeśli będziesz szła na wieczorny event. Nasz top!

fot. Marynarka, cena: 903 zł; spodnie, cena: 503 zł; La Mania / materiały prasowe

