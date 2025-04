Co sezon na pierwszy plan wychodzą najmocniejsze trendy. Pokusiłyśmy się zatem o znalezienie najmodniejszych topów a także propozycji jak w ciekawy sposób je stylizować. Zatem startujemy! Poznajcie 4 najmodniejsze rodzaje bluzek na lato 2015.

Najmodniejsze bluzki na lato 2015

Hitem sezonu są wciąż koszulki z nadrukami. Możecie je stylizować w rockowym stylu (Christina Aguilera, zdj. poniżej), lub w sportowym (Jordana Brester, zdj. poniżej).

Modne są również crop topy, doskonałe na upalne dni. Noszą je największe gwiazdy od Taylor Swift, przez Kendall Jenner i Carę Delevingne. Modnie wyglądają w komplecie, ale również w połączeniu z prostymi dżinsami i szortami.

|Od lewej: Kendall Jenner, Taylor Swift, Selena Gomez|

Wielkim hitem jest również najprostszy na świecie biały t-shirt - wariacją tej klasyki jest również w tym sezonie szarość. Nosimy go do wszystkiego - a przede wszystkim do dżinsów. Nonszalancja w stylu "normalsów" to coś dla prawdziwych trendsetterek, dla których hipsterzy to przeżytek.

Ostatnim hitem jest oczywiście dżinsowa koszula. Nosimy oversizową wersję do legginsów a także wiążemy ją w stylu lat 90. jak zrobiła to Selena Gomez (zdjęcie powyżej).

|Od lewej: Christina Aguilera, Ashley Greene, Jordana Brewster|



Więcej zdjęć pełnych stylizacji znajdziecie zaglądając do naszej galerii, którą znajdziecie poniżej.

