Za nami rozdanie Złotych Globów 2017... teraz Hollywood odlicza godziny do nocy oscarowej. Jednak póki co mamy dla was podobnie stylową ucztę. Wybrałyśmy 15 najlepszych stylizacji z czerwonego dywanu w Los Angeles.

Najlepiej ubrane gwiazdy Złotych Globów 2017

W tym roku do naszej czołówki nie trafiły topowe nazwiska. Sarah Jessica Parker, czy Sofia Vergara zawiodły swoim wyborem. Ale nie ma się co martwić pięknych kreacji było pod dostatkiem.

Złote Globy 2017 - najpiękniejsze pary

Jak się okazało najpiękniejsze kreacje z tegorocznych Złotych Globów pochodzą z domu mody Versace. Donatella ubrała tym razem aż 3 gwiazdy, na które zwróciłyśmy uwagę: Blake Lively, Naomi Campbell i Reese Witherspoon.

Pięknie podczas rozdania tegorocznych Złotych Globów wyglądały również m.in. Lily Collins, Evan Rachel Wood, Teresa Palmer, Mandy Moore, Goldie Hawn, Felicity Huffman, czy Natalie Portman w boskiej sukni od Prady.

Zobaczcie nasz filmik i same oceńcie ich stylizacje. Wybrałyśmy najlepsze!