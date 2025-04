Aktualizacja 5|01

Kochane, okazuje się, że uznałyście Natalię Kukulską za najlepiej ubraną Polkę 2016 roku, zagłosowało na nią 39% osób. Drugie miejsce zajęła Danuta Stenka, zaś trzecie Małgorzata Rozenek. Zaraz za nią uplasowała się Paulina Smaszcz-Kurzajewska. Co wy na to?

Jak co roku wybieramy naszym zdaniem najciekawiej ubrane gwiazdy w naszym kraju. Tym razem w naszym rankingu znalazło się 13 Polek. Cenimy je za ich styl, konsekwencje i finezję. Kto trafił do naszego zestawienia w 2016?

Najlepiej ubrane Polki 2016

Po raz kolejny nominujemy Małgorzatę Kożuchowską, która niezmiennie od lat pokazuje klasę. Podobnie, jak Aneta Kręglicka i Grażyna Torbicka, które nie mają sobie równych. I pokazują, że kobieta może wyglądać bosko i modnie niezależnie od wieku.

Pierwszy raz do zestawienia trafiła Paulina Smaszcz-Kurzajewska, Marieta Żukowska i Natalia Kukulska. Prezentują sobą wyjątkowy smak i wyczucie. Do naszej szczęśliwej 13-tki trafiły również Joanna Horodyńska (za jej bezkompromisowość i światowe looki), Agnieszka Woźniak-Starak (za konsekwencję w tworzeniu własnego stylu), Kasia Sokołowska (za lansowanie trendów), Danuta Stenka (za niepowtarzalną klasę), Maja Sablewska (za niepowtarzalny w naszym kraju look), Małgorzata Rozenek (za styl z pierwiastkiem seksapilu) i Kasia Warnke (za odwagę).

Obejrzyjcie ich ostatnie looki i zagłosujcie w naszej sondzie.

