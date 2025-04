Rok się jeszcze nie skończył, ale nie spodziewamy się większych niespodzianek. Dlatego już teraz wybrałyśmy najlepiej naszym zdaniem ubrane polskie gwiazdy. W naszym rankingu znalazło się 15 pięknych i stylowych kobiet. Są stare wyjadaczki, ale i kilka nowych twarzy. Jednak to do was należy wybór tej najlepszej. Zagłosujcie w naszej sondzie i wybierzcie najlepiej ubraną Polkę 2015 roku!

Reklama

Najlepiej ubrane polskie gwiazdy - rok 2015

Nie będzie to dla nikogo zaskoczeniem, że w naszym rankingu znalazły się: Małgosia Socha, Małgorzata Kożuchowska i Aneta Kręglicka. Cenimy je za brak wpadek i konsekwencję w budowaniu swojego wizerunku od lat. Oprócz nich kolejny rok z rzędu doceniłyśmy Natalię Siwiec i Kasię Sokołowską. Podobnie jak nasze zagraniczne reprezentantki: Anję Rubik i Joannę Krupę.

Do najlepiej ubranej 15-tki 2015 roku zaliczyłyśmy również Kasię Zielińską i Edytę Herbuś. Obie dodają naszym czerwonym dywanom potrzebnego kolorytu. A co się tyczy nowych nominowanych. W tym roku wyraźnie zwracały na siebie uwagę Kasia Warnke i Kasia Stankiewicz.

Nie zapomniałyśmy również o naszych ekstrawagantkach. Joanna Horodyńska i Margaret kontrastują z wszechobecną w polskiej modzie klasyką. Podobnie jak Agnieszka Szulim i Edyta Górniak, które w tym roku tak jak i w poprzednim wyglądają świetnie. A nawet jeszcze lepiej.

Jeśli waszym zdaniem zapomniałyśmy o jakiejś gwieździe dodawajcie ich nazwiska w komentarzach pod artykułem.

Reklama



Więcej mody w stylu gwiazd:

Szarości w stylu Karoliny Malinowskiej

Sukienka księżnej Kate kosztowała krocie

Boskie looki hollywoodzkich gwiazd