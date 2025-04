Jak co roku nasza redakcja kolektywnie wyłoniła 20-stkę, która naszym zdaniem w 2014 wiodła prym na czerwonych dywanach. Wybrałyśmy 20 gwiazd z Polski i zagranicy, które mijającym roku zachwycały nie tylko na imprezach w balowych sukniach, ale i w codziennych lookach.

Reklama

Najlepiej ubrane gwiazd 2014 roku

Na liście ponownie znalazły takie nazwiska jak: Małgosia Socha, Kim Kardashian, księżna Kate, Rihanna, Victoria Beckham, czy Natalia Siwiec. One nie tylko wiedzą jak nosić wielkich designerów, ale również modne sieciówki. Każdy ich look to coś czym można się inspirować.

Reklama

Mamy też kilka nowych nazwisk. Blake Lively, która zachwyca swoimi ciążowymi stylizacjami, Emma Stone i Diane Kruger za niepodważalną klasę. A także Anna Dello Russo, która jest niezaprzeczalną ofiarą mody, w dobrym tego słowa znaczeniu. Zatem głosujcie, które z nich według was wypadła najlepiej na tle innych.