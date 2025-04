Przed wami kolejny ranking! Tym razem głosujemy na najlepiej ubraną polską gwiazdę. W naszym zestawieniu znalazło się miejsce dla nazwisk, które przy okazji tego tematu są wymieniane od lat, ale również dla kilku nowych uczestniczek.

Reklama

Ikony polskiego stylu

Od lat do najlepiej ubranych gwiazd w naszym kraju zaliczane są min.: Małgorzata Kożuchowska, Małgosia Socha, Aneta Kręglicka, czy Joanna Przetakiewicz. Słyną one z designerskich ubrań, wyrafinowanego smaku i ponadczasowości. Nic więc dziwnego, że tak długo utrzymują się na szczycie.

Reklama

Jednak tym razem do grona ikon polskiego stylu zaliczyłyśmy również Natalię Siwiec i Joannę Horodyńską. Gwiazdy, które nie zawsze są najbardziej lubiane, ale złego gustu nikt im nie może zarzucić. Kamilla Baar to mocna konkurencja dla topowej 4-ki. Zaś Margaret J. to przykład świeżego spojrzenia na modę. A na koniec Edyta Herbuś i Anja Rbuik. Wszystkie uwielbiają się stroić, stawiają na modę od polskich projektantów i trzeba im przyznać, że każda z nich wygląda fantastycznie, ale która jest najbardziej stylowa?

Zajrzyjcie do galerii z nominowanymi gwiazdami: