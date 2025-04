Sezon jesień-zima 2020/2021 zbliża się wielkimi krokami, jeśli więc planujesz w najbliższym czasie zakupy, koniecznie sprawdź, jakie trendy będą w nim obowiązywać, by jak najlepiej się na niego przygotować. Co będzie modne w nachodzących miesiącach?

Modne ubrania i dodatki jesień-zima 2020/2021

Jak każdej jesieni, w tym roku będziemy nosić ponadczasową kratę. Najmodniejsze wydanie tego wzoru to lekko oversizowe tweedowe marynarki, grube wełniane płaszcze oraz długie sukienki -szmizjerki. Jeśli chodzi o wzór - niezmienni króluje krata burberry, tartan oraz bufallo.

Sporym zaskoczeniem są elementy bieliźniane, które wkraczają na... salony. Bieliźniane bluzki nosiłyśmy już w zeszłym roku, ale do tej pory taki rodzaj garderoby kojarzył nam się głównie z latem. . Koronkowe biustonosze świetnie będą wyglądać z ołówkową spódnicą, a obcisłe body świetnie zgra się ze spodniami z wysokim stanem.

To nie jedyny mocny akcent tego sezonu. Z głośnym hukiem powracają także... lateksowe legginsy i skórzane ubrania - nie tylko kurtki w motocyklowym stylu czy kultowe ramoneski.

Lekkie botki i sztyblety zastąpią nam ciężkie bikery oraz workery.

Szukasz idealnego płaszcza lub kurtki? Kieruj się jedną zasadą - im większe, tym lepsze. Formy XXL to najmodniejszy look tego sezonu. W tak dużym płaszczu nie tylko ukryjesz wszystkie mankamenty swojej sylwetki - świetnie się nim też otulisz w chłodne dni. Najmodniejsze płaszcze na jesień i zimę to też te o geometrycznej, odważnej formie. Spiczaste ramiona lub szerokie barki to look, do którego w tym sezonie dążą wszyscy projektanci.

Mamy też dobrą wiadomość dla miłośniczek stylu boho: ten w tym roku zostaje z nami na dłużej. Modne botki-kowbojki, poncza, frędzle i kapelusze - w tym sezonie zdecydowanie idziemy w stronę Dzikiego Zachodu. Nie się jednak ukryć, że wyjątkowo modny pozostanie także i styl cottage core. Dziewczęce zwiewne sukienki w rustykalne wzory warto jeszcze chwilę potrzymać w swojej szafie.

Co na górę? Powracają w wielkim stylu kardigany. Swetry zapinane na guziki będziemy nosić we wszystkich kolorach i kombinacjach.

W sezonie jesień-zima mocny nacisk stawiamy na wszystkie odcienie wina. Burgund, fiolet, malinowe odcienie, bordo czy róż - możesz przebierać w tych kolorach do woli, bo każdy z nich będzie równie modnym wyborem.

Jeśli zaś chodzi o dodatki, zostają z nami perły, które utorowały sobie drogę do stylu casual już tego lata. Jeśli wolisz mniej zobowiązującą biżuterię, która doda pazura twojej stylizacji, postaw na mocne łańcuchy.

Wśród butów także jest co wybierać. Kozaki na słupku w tylu lat 60., botki na platformie lub flatformie, a także modele z marszczoną cholewką to najmodniejsze obuwie na jesień i zimę.

Głównym trendem na jesień i zimę 2020/2021 jest jednak... ekologia. Coraz więcej projektantów i marek stawia duży nacisk na zrównoważoną modę - w końcu to ten przemysł jest jednym z największych trucicieli planety. Reusing i recykling to dwa słowa, którymi każda fashionistka powinna się odtąd kierować przy każdym modowym wyborze.

