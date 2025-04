Według najnowszych trendów moda sprzedaje się przede wszystkim na Instagramie. To tam znajdujemy najnowsze tendencje, nowinki ze sklepów i marki, na które warto zwrócić uwagę. Nośnikiem tych informacji są przede wszystkim gwiazdy. Znane artystki, bloggerki, projektantki czy modelki - to na nie patrzymy jak na wyrocznie. Słusznie czy nie to właśnie te osoby kreują branżę w mocny sposób taką jaką jest w rzeczywistości.

Jeden z amerykańskich serwisów modowych postanowił przeanalizować nepotyzm jaki panuje w branży. Przede wszystkim pod względem social mediów. Mama aktorka - córka zostaje gwiazdą wybiegów, siostra nagrała pornograficzne wideo - cała rodzina staje się najsłynniejszym nazwiskiem...świata i tak dalej. Zatem jakie rodziny są najbardziej wpływowymi w branży? Mamy dla was top 10.

Najbardziej wpływowe rodziny w świecie mody

siostry Kendall i Kylie Jenner David, Victoria i Brooklyn Beckham siostry Cara i Poppy Delevingne rodzeństwo Willow i Jaden Smith Gigi, Bella i Anwar Hadid rodzeństwo Rosie i Toby Huntington-Whiteley Hailey, Ireland i Alaia Baldwin siostry Lily i Ruby Aldridge Cindy Crawford, Kaia i Preston Gerber rodzeństwo Lucky Blue, Pyper America, Starlie Cheyenne i Daisy Clementine Smith

Zestawienie otwierają oczywiście siostry Jenner, które wspólnie followuje ponad 160 milionów ludzi na całym świecie. W czołówce znaleźli się również Beckhamowie a także kontrowersyjne rodzeństwo Smith. Dużo jest też pięknych sióstr z branży modellingowej a także pięknych mamuś z dziećmi. Jeśli znacie wszystkich wymienionych znaczy, że jesteście prawdziwymi fashionistkami :)

Jak ocenicie tę tendencję? Czy w ogóle lubicie i inspirujecie się Instagramem? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej!

