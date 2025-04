To, co świetnie wygląda w dyskotekowym świetle czy na domowej prywatce, nie sprawdzi się na eleganckiej imprezie w restauracji czy na sali balowej.

Krótkie, dopasowane mini będzie ocierało się o kicz, a zwykły zestaw: bluzeczka plus spódnica wypadnie nieatrakcyjnie. Na tego typu przyjęciach dobrze widziana jest klasyka, czyli długie wytworne sukienki ozdobione modnymi dodatkami. Kreacje te powinny eksponować atuty sylwetki. Nie bójmy się więc głębokich dekoltów czy pęknięć po bokach seksownie odsłaniających nogi.

Makijaż dla królowej wieczoruPodstawa to dobra baza, dlatego na ten wieczór wybierz kryjący podkład. Sztuczne światło będzie łaskawsze dla nieco grubszej niż zazwyczaj warstwy makijażu niż dla wyprysków czy przebarwień.

Do makijażu wybieraj kosmetyki odporne na ścieranie. W szczególności zadbaj o dobrą pomadkę i tusz.

Kolory makijażu dobieraj przede wszystkim do urody, a dopiero w drugiej kolejności do sukienki i dodatków.

Szminki Wather Shine Fusion łączą w sobie zalety pomadki i błyszczyku – nie tylko barwią usta na wybrany kolor, ale również nadają im apetyczny połysk. Mają działanie nawilżające, Maybelline, 20 zł

Eleganckie dodatki

1. Delikatne sandałki ozdobione sztrasem, Galeria Centrum

2. Satynowa torebka z różą, Solar

3. Kolczyki z perełkami, H&M

4. Suknia wyszywana tysiącami szklanych koralików, Hexeline

5. Sukienka z marszczonej tafty z intrygującymi wycięciami tuż nad talią, Makalu

6. Minitorebeczka z brylancikami, Claire

7. Delikatne sandałki z satyny, Nine West