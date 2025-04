Ostatni tydzień obfitował w wiele imprez, które zainaugurowały nowy sezon w modzie na salonach. Gwiazdy swoje najnowsze stylizacje zaprezentowały podczas prezentacji ramówki TVN Style, Festiwalu w Sopocie, a na świecie błyszczały podczas rozdania nagród EMMY i VMA. Większość z nich postawiła na ciągle modne pastele, odcienie granatu, kolor, a nawet pióra. Kto wypadł najlepiej?

Reklama

Olga Bołądź

Aktorka od jakiegoś czasu jest widoczna na wszystkich najważniejszych imprezach w stolicy. Za każdym razem wygląda bardzo stylowo stawiając na polskich projektantów. Podczas konferencji serialu „Lekarze”, Olga świetnie zmiksowała cały swój zestaw. Dużą uwagę skupia biała marynarka marki Thecadess.

Paulina Holtz

Paulina rzadko pokazuje się na salonach. Może stąd jej nieświadomość jeżeli chodzi o jej styl. Całkiem przyzwoity okazałby się granatowy kombinezon, gdyby nie został przytłumiony tandetnymi dodatkami, które pochodzą z przed kilkunastu sezonów.

Julia Roberts

Granat w wersji de luxe podczas rozdania nagród EMMY zaprezentowała Julia Roberts. Kreacja z kolekcji Elie Saab Couture idealnie pasowała do radosnej aktorki. Świetny fason i ciekawa faktura nie potrzebują spektakularnych dodatków. Dlatego Julia postawiła tylko na kolczyki i piękny makijaż.

Honorata Skarbek

Tę stylizację najlepiej przeciąć na pół. Górna część w postaci tuniki jest całkiem ciekawa. Niestety to co dzieje się na nogach zasługuje na spalenie w piecu. Białe kozaki, do tego tak mocno zdobione - nie są modne nawet w najdalszych zakamarkach kuli ziemskiej. A wystarczyło założyć czarne botki lub szpilki i wyszłoby dobrze.

Heidi Klum



Ta suknia projektu Zaca Posena powinna przyjąć imię modelki. Heidi podczas gali EMMY przyćmiła większość gwiazd idealnie dopasowaną kreacją. W tej stylizacji zachwyca wszystko: kolor, fason i długość sukni, a także makijaż i fryzura.

Magda Mielcarz

Reklama

Najbliższy sezon zdecydowanie będzie należał do Magdy. Już nie mogę się doczekać jej stylizacji podczas programu The Voice Of Poland. Mały przedsmak tego modelka i wokalistka zaprezentowała podczas prezentacji ramówki TVP. Czarne szorty, kamizelka z jesiennej kolekcji Premium Łukasza Jemioła i sandałki świetnie się komponują. Mały minus za panterkową bluzkę, która trochę odbiera urody całej stylizacji.