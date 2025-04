Bale, pokazy mody i prezentacje kolekcji to nie jedyne wydarzenia, gdzie można spotkać plejadę gwiazd. Nowy rok zaczął się bardzo ciekawie w kinach i stołecznych teatrach, gdzie swoje bardziej casualowe stylizacje prezentują aktorki i kobiety show biznesu. Jaki obowiązuje dress code podczas takiego wydarzenia? Przyjrzyjmy się bliżej kilku z nich.

Reklama

Agnieszka Cegielska

Premiery spektakli w Teatrze 6. piętro Michała Żebrowskiego to zawsze duże wydarzenie kulturalne. Na premierze „Polityki”, mogliśmy zobaczyć jedną z najbardziej wdzięcznych pogodynek. Agnieszka na ten wieczór wybrała cekinową tunikę typu oversize i szpilki z kokardką projektu BOHOBOCO. Do tego gładka fryzura i graficzny makijaż dopełniły stylizacje na plus.

Ania Cieślak

Nie ma figur idealnych, ale pamiętajmy, że fasonem i krojem możemy zdziałać cuda. Niestety takiego wyczucia nie ma Ania. Aktorka na premierze spektaklu „Okno na parlament” pokazała wszystkie mankamenty. Góra sukienki poszerzyła jej ramiona, talia jest w złym miejscu i jeszcze te niezbyt zgrabne buty na platformie.

Agnieszka Sienkiewicz

Na tej samej premierze mogliśmy również przyjrzeć się stylizacji Agnieszki Sienkiewicz. Luźna granatowa bluzka przewiązana na wysokości bioder idealnie komponuje się z asymetryczną spódniczką, która pokazała jej zgrabne nogi. Całość dopełniają dobrze dobrane dodatki i naturalny makijaż.

Sonia Bohosiewicz

Czerwień na tle czerwonego dywanu nie jest dobrą opcją na tego typu wydarzenie, gdyż wszystko się zlewa. Górna część stylizacji aktorki wygląda całkiem dobrze. Czarny top i marynarka oversize nadaje sylwetce lekkości. Niestety najgorsze mamy na dole. Spodnie są zdecydowanie za długie, przez co sylwetka została drastycznie skrócona. Fryzura również nie jest korzystna.

Joanna Klimas

Jedna z najlepiej ubranych projektantek w Polsce. Doskonale wie jak ubierać kobiety, czego jest idealną wizytówką. Joanna lubi zapożyczenia z męskiej garderoby. Czarne spodnie i płaskie pantofle są świetnym tłem dla bluzki i płaszcza w czarno-białe wzory. Jest luz, wygoda i klasa.

Julia Kamińska

Reklama

Julia ma bardzo dobre i złe momenty w modzie. Na premierze filmu „Carte Blanche”, aktorka wyglądała bardzo smętnie. Stylizacje można by było uratować kilkoma trikami. Po pierwsze bluzkę włożyć do spodni i dodać naszyjnik. A po drugie zamienić torebkę na klasyczną kopertówkę w kolorze szmaragdowej zieleni lub fuksji.