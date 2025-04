W tym miesiącu najbardziej chciałabym w swojej szafie znaleźć nowe buty projektu Kanye Westa dla adidas. Yeezy Boots 950 to śniegowce, które w branży już są nazywane butami Storm Stooperów ("Szturmowców"), rodem z "Gwiezdnych Wojen". Są fantastyczne i są jedną z tych rzeczy, o które fashioniści będą się zabijać.

Modowe hity listopada 2015

Kolejną rzeczą, która wpadła mi w oko to niewielkie okulary australijskiej marki AM Eyewear. Model ten jest ekstrawagancki i wpisuje się w najnowsze trendy. Obok nich w moim zestawieniu znalazła się marynarka z cienkiego materiału od Michała Szulca i jego marki SOLD a także czarny kapelusz z F&F. Nakrycie głowy w tym sezonie jest obowiązkowe.

The Chico front and center. Image by @diebrillevs #ameyewear #comingsoon #ZEISS Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika AM Eyewear (@ameyewear) 21 Paź, 2015 o 11:05 PDT

Na Zalando.pl znalazłam figi Emporio Armani. Czarne, klasyczne majtki z szeroką gumą są szałowe i doskonale sprawdzą się w chłodnych miesiącach. Obok nich do galerii trafił złoty zegarek Lorus. Klasyka nigdy nie wychodzi z mody. To samo tyczy się bransoletki ze świątecznej kolekcji Tous. Te 2 rzeczy w komplecie prezentowałyby się fantastycznie. Zachwyciła mnie ostatnio również torebka Palermo od Sabriny Pilewicz. Model z połyskującego "krokodyla" ze złotem wygląda jak milion dolarów.

What's your favorite colorway out of all four? #yeezyboost950 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Kanye West (@yeezyscloset) 1 Lis, 2015 o 5:22 PST

A w związku z tym, że od niedawna zaczęłam ćwiczyć jogę dlatego do must-have'u trafiły modne legginsy Reebok przeznaczone specjalnie do ćwiczeń. To jest hit!

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

