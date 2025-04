Jeremy Scott jakiś czas temu zaprezentował kolekcję, w której pierwsze skrzypce grały symbole popkultury. Chodzi oczywiście o McDonald's i...postać z kreskówki Sponge Boba. Tym razem w swojej jesienno-zimowej linii pokazał coś, co kochają chyba wszystkie kobiety, a mianowicie klasycznego misia.

Jeremy Scott i jego miś z jesienno-zimowej kolekcji

Chociaż jego przyszłoroczne propozycje opierają się na wielu innych inspiracjach, to właśnie miś jest aktualnie najbardziej pożądanym motywem. W sklepach internetowych i słynnych concept store'ach (nawet w Polsce), można kupić ubrania i dodatki z pyszczkiem uroczego stworzonka. Teddy Bear Jeremiego Scotta to hit wśród fashionistek na całym świecie. I chociaż aktualna kolekcja projektanta dla Moschino (wiosna-lato 2015), opiera się na cukierkowym stylu Barbie to właśnie miś już teraz święci triumfy.

Za etui na telefon w kształcie misia musicie zapłacić ok. 200 złotych, za torebkę ok. 2600 złotych, za t-shirt, ok. 600 zł, a za sukienkę z dzianiny ok. 1700 złotych. Podobają się wam najnowsze, szalone propozycje Jeremiego Scotta dla Moschino?

Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie kilkanaście propozycji z kultowym motywem ponadczasowego pluszaka.

