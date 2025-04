Jeremy Scott dla Moschino - jesień 2017

Jeremy Scott jak zwykle zaszalał, a na swoim ostatnim pokazie mody, podczas nowojorskiego fashion weeka przeszedł samego siebie. A może już się po prostu po nim spodziewamy ekscentrycznych kolekcji?

Jeremy Scott i jego kontrowersyjna kolekcja, a uzależnienia

Tym razem projektant marki Moschino idąc na fali świadomego konsumpcjonizmu stworzył kolekcję pod hasłem użyteczności. Artysta chciał pokazać, że wysoka moda nie musi być droga (takie przesłanie można było również przeczytać na jego koszulce). Dlatego też Jeremy swoje kreacje zrobił na wzór tych z recyklingu. Elegancka torebka ze skarpety lub pantofla, stylowe pudełko zamiast kapelusza i sukienka z zasłony prysznicowej. A może ładniejsza jest i kreacja z czerwonej, aksamitnej... kotary? Niemal jak Scarlett O'Hara w "Przeminęło z wiatrem"...

Wszystko pięknie, ślicznie, ale... No właśnie! Przesłanie, o jakim mówi Jeremy Scott nie ma się nijak do ceny. Jego niedroga kolekcja couture kosztować będzie i tak krocie. A może Scott chce po prostu żebyśmy same zaczęły sobie szyć ciuchy?

Tak, czy siak kolekcję świetnie się ogląda i nawet najbardziej odjechane wzory można w fajny sposób zaaranżować. Co wy na to?