Monika Pietrasińska pojawiła się ostatnio na imprezie Playboya w dość odważnej jak na polskie realia kreacji. Niestety wszystko przemawia za tym, że celebrytka mocno "zainspirowała" się suknią zaprojektowaną przez dom mody Versace. Jej wersja wypadła dość ubogo. Jednak wciąż zadajemy pytanie? Czemu!

Monika Pietrasińska w podróbce Versace?

W maju tego roku na jednej z premier podczas festiwalu w Cannes, znana modelka Natasha Poly pokazała się w sukni Versace. Body i charakterystycznie dopieta złotymi paseczkami dół zrobił ogromne wrażenie. Niestety niespełna miesiąc później "ta sama" kreacja miała swoją premierę na warszawskich salonach.

| Po lewej stronie oryginał Natashy Poly, po prawej wersja Moniki Pietrasińskiej|

Już na pierwszy rzut oka widać różnice. Body wykonane jest z całkowicie innego materiały, sprzączki również odbiegają od oryginału... Zastanawiamy się wciąż czemu tego typu praktyki mają u nas w kraju miejsce. Czy nie mamy prawdziwie zdolnych projektantów albo po prostu fantazji? Tanie kopie to chyba najgorsze co może być. A wy co o tym myślicie?

