Przegląd sesji z grudniowych numerów najważniejszych magazynów o modzie nie pozostawia wątpliwości: wyróżnianie się z tłumu jest w tym roku bardzo na czasie! Dlatego oprócz klasycznej czerni w sylwestra i karnawał musimy się rzucać w oczy.

Karnawałowa kolekcja Mohito

Propozycje na ten okres przedstawiła właśnie polska marka Mohito. Wśród projektów z linii Carnival obok tradycyjnych fasonów koktajlowych sukienek pojawiły się również kombinezony, wydłużone koszule ozdobione kamieniami oraz luźne spodnie ze zwężanymi nogawkami. Czyli coś by urozmaicić nasze stylizacje. Swoje wielkie chwile ponownie przeżywają też baskinki, które w duecie z prostym dołem stanowią doskonałą alternatywę dla klasycznej małej czarnej. A do tego rzucające się w oczy akcesoria. Pokażcie na co was stać!

