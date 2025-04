Wiosną 2014 Mohito przenosi nas do słonecznego Miami, gdzie odbyła się najnowsza sesja wizerunkowa marki. A czemu akurat to miejsce? Okazuje się, że to gorące miasto doskonale podkreśla nowoczesny i wielkomiejski charakter kolekcji. Przed wami lookbook Mohito, w którym zaprezentowane zostały najnowsze trendy. Według nas kolekcja jest świetna!

Mohito lookbook wiosna 2014

Obok podkreślających kształty sukienek mini, w kolekcji Mohito znalazły się także spodnie typu boyfriend, seksowne szorty oraz krótkie topy odważnie eksponujące część brzucha. Stylizacje doskonale dopełniają wyraziste dodatki – okulary przeciwsłoneczne w plastikowych oprawkach, wysokie obcasy, duże kopertówki oraz stylowe puzderka. A jeśli chodzi o kolorystykę to przeważa jakże sezonowa biel przełamana modnymi pastelami. Dla nas bomba!

Więcej modnych kolekcji na wiosnę:

Zajrzyjcie do galerii z całym lookbookiem Mohito na wiosnę 2014: