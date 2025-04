Już jest jesienny lookbook Mohito, którego autorem zdjęć jest Marcin Tyszka. Topowy fotograf modowy stworzył prosty i wyrafinowany set fotografii, które fantastycznie oddają ducha najnowszej kolekcji marki. Znajdujemy w niej sylwetki, które mimo oversize'owych form sprawiają wrażenie lekkich i są bardzo sexy!

Mohito na jesień 2014

Najważniejszym elementem kolekcji są oczywiście sukienki, z których słynie polska marka. Mamy eleganckie propozycje na co dzień i na wieczór, a do tego zestawy, które mogą inspirować jesienną modę. Oprócz tego jest trochę casualowych propozycji, a do tego basic. Marynarki, dżinsy i cała reszta, bez której nie obejdziemy się w sezonie.

Pierwsze ubrania z kolekcji jesiennej trafią do sprzedaży już w połowie lipca, kolejne partie będą wprowadzane systematycznie w trakcie sezonu.

