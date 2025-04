Mohito zaprezentowało właśnie swoją nową - wiosenno-letnią kolekcję "after hours", która sprawdzi się podczas spotkania z przyjaciółmi, imprezy w klubie oraz wszędzie tam, gdzie nie obowiązują sztywne zasady dress code’u. Dowiedzcie się jakie propozycje mają dla was styliści tej polskiej marki.

Reklama

Jak dobrze wyglądać "po godzinach"?

Stroje do pracy omówione były już na milion sposobów. Co nosić, a czego unikać wiemy od lat. Jednak to, jakie zasady obowiązują przy innych okazjach są już mniej znane. Mohito proponuje by "po godzinach" stawiać na miejską nonszalancję, którą doskonale wyrażają m.in. ramoneska z frędzlami, asymetryczna spódnica z plisami oraz ogrodniczki z wąskimi nogawkami. Oprócz nich w kolekcji Mohito - After Hours na wiosnę i lato 2015 wyróżniają się także klasyczne trencze oraz szeroka oferta modeli z jeansu – spodni, szortów, koszul oraz sukienek.

Mohito - linia After Hours na wiosnę i lato 2015

Paleta kolorystyczna najnowszej kolekcji tej znanej sieciówki łączy w sobie klasyczną czerń, biel, dżins i beż, uzupełnione o szałowe, cekinowe akcenty oraz złote detale. To właśnie one nadadzą całośći wyrafinowanego smaczku. Akcesoria w postaci złotych szpilek, torby typu shopper czy okularów przeciwsłonecznych z lustrzanymi szkłami to zawsze dobre rozwiązanie.

Wybór redakcji!

Według nas największym hitem w kolekcji jest ekstrawagancka kurtka skórzana ozdobiona frędzlami. Zwróciłyśmy również uwagę na akcent w stylu lat 60. Bluzka, czy sukienka w kolorowe grochy to nasz must-have sezonu.

Reklama

Więcej mody z polskich sieciówek:

Osi Ugonoh w nowej kampanii reklamowej Mohito

Zobacz nową kolekcję House - ON/OFF

Sportowy minimalizm na wiosnę od marki COS